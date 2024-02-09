美斯之亂｜Tatler稱賽事收入約1.6億　退款5600萬後　蝕4300萬元

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，被全場報以噓聲。主辦方Tatler Asia 事隔五日後今日（9日）發聲明，稱將會為透過官方渠道購買比賽日門票的市民提供一半退款，相關退款安排將於3月中前作另行通知。



Tatler公開綜合損益表，賽事原本預計賺1,300萬元，退款合共約5,600萬後，最終蝕4,300萬元。對於美斯於日本賽事上陣，Tatler形容感到「被打了一記響亮的耳光。」



▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



+ 8

主辦方Tatler Asia 今日（9日）就國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場發聲明，表示向所有因2月4日「香港隊 對 國際邁阿密CF」足球賽感到失望的球迷致歉，又指主辦方本來希望這項活動會成為香港的驕傲，亦以此為目標努力奮鬥數個月，惜最後令各位失望和心碎，主辦同樣心痛不已。

▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼

