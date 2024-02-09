美斯之亂｜政府歡迎Tatler 回水五成　仍有疑問要國際邁阿密交代

政府歡迎Tatler Asia的願意向球迷退款百分之五十的安排，認為是負責任和回應社會各界的訴求。



不過，政府仍指本港社會各界對事件仍存有不少疑問，尤其是球王美斯在本港的表演賽缺陣，但三日後美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，寄望國際邁阿密CF球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。



Tatler Asia今日剛公布將為透過官方渠道向購買2月4日香港隊VS國際邁阿密CF表演賽的公眾，提供50%的退款，退款安排詳情將於3月中前另行通知。

政府隨即發聲明指，Tatler Asia繼5日宣布撤回政府M 品牌1600萬元資助申請後，今日再公布退回票價百分之五十的賠償方案，是負責任的做法，顯示主辦方Tatler Asia積極承擔的態度。根據主辦方公開的有關球賽帳目，顯示主辦方Tatler Asia已盡最大努力和誠意，安排百分之五十門票票價退款，回應社會各界的訴求。

政府：仍有疑問要國際邁阿密解答

聲明指，政府明白社會各界對事件仍存在不少疑問，特別是2月4日美斯在香港因傷不能出賽，但三日後（7日）美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動。政府寄望國際邁阿密CF球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。

政府再次重申，對於美斯未能上陣，當局和廣大球迷一樣，感到極度失望。當局一直敦促atler Asia再次詳細交代其與國際邁阿密CF球隊就美斯在香港球賽上陣的有關安排，過去幾天，政府不斷與Tatler Asia商討，尋求處理事件的可行方案，隨後更邀請消費者委員會加入參與討論。