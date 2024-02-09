美斯之亂｜Tatler公布退回門票一半款項　詳情3月中前另行通知

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，事件持續發酵，美斯面臨中港兩地封殺。逾千球迷向消委會投訴要求主辦方Tatler Asia「回水」，Tatler公布向球迷退回門票一半款項，涉及5,600萬元，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。



Tatler Asia在公布中，向所有因「香港隊對國際邁阿密CF」足球賽感到失望的球迷致歉。「我們本來希望這項活動會成為香港的驕傲，亦以此為目標努力奮鬥了數個月，可惜最後卻令各位失望和心碎。 」



▼2月4日 4萬球迷入場看球王美斯▼



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▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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Tatler Asia表示，本來希望這項活動會成為香港的驕傲，可惜最後卻令各位失望和心碎。 「我們和大家一樣都心痛不已。我們付出了心血和汗水，希望為香港帶來一場世界級的足球賽事，但最後卻事與願違。」公司在聲明中確認，國際邁阿密在合約中承諾球隊中的著名球星美斯、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）及蘇亞雷斯（Luis Suárez），若非受傷需要上場作賽45分鐘。「可惜最後國際邁阿密通知我們美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。 」

Tatler Asia以官方Ｘ專頁，以黑底白字字帖向球迷道歉。

Tatler門票收入料約1億 需付戲金約5000萬

這場比賽售出3.8萬張門票，每張由880元至4,888元，推算門票收入介乎9,000萬至1.2億元，即戲金已佔約一半。其中一個關注點，是今次戲金金額。據了解，今次戲金達650萬美金，折算約港幣5,083萬元。

截至昨日下午5時，消委會共接獲1,178宗相關投訴，涉款810萬元，最高一宗涉款約8.2萬元，投訴人共購買17張貴賓門票。消委會總幹事黃鳳嫺今在商台節目上表示，與Tatler Asia調停的過程可感覺其態度開放，認為對方很努力尋求解決方案。

《香港01》2月6日到Tatler位於黃竹坑的公司，重門深鎖，內裡烏燈黑火。（郭梓謙攝）

▼2月4日 球王美斯坐足全場無落場▼



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▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘▼



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美斯無落場 拒場球交代、拒代表接受獎盃

香港大球場全場3.8萬球迷及在電視前觀看直播的大批觀眾，周日下午一直等待美斯上球場展現腳法，卻失望而回，全場報以噓聲。文化體育及旅遊局局長楊潤雄周一（5日）表示，在完場前大約10分鐘，Tatler再次確定美斯不能出場；美斯又拒在場球交代，也拒在頒獎禮代表接受獎盃。

國際邁亞密教練馬天奴（Gerardo Martino）當日賽後解釋，美斯肌肉有炎症，由於發炎情況未改善，加上美職開季在職，當日下午決定今仗休息不上陣。美斯周二（6日）在日本出席記者會時表示，稱檢查及經磁力共振掃描（MRI）並無驗出傷患，但周日在港時大腿內側肌肉「感到不適」。

Tatler與國際邁阿密協議：美斯及蘇亞雷斯均需上場

這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。政府與Tatler的合約列明，美斯需上場至少45分鐘；Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière周一（5日）召開記者會宣布撤回申請政府資助時，也透露與國際邁阿密協議，隊中球星包括美斯、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）以及蘇亞雷斯（ Luis Suárez），除非受傷外，均會上場作賽，結果只有佐迪艾巴及布斯基斯昨有上陣，蘇亞雷斯也只熱身沒有上場。

2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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▼2月5日 國際邁亞密球隊專車抵達機場離港▼

