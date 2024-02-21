北部都會區｜擴大沙頭角旅遊發展　擬引戶外藝術裝置　辦特色活動

港府近年逐步擴大沙頭角禁區的旅遊，以配合北部都會區藍綠康樂旅遊生態圈發展。據旅遊事務署向立法會提交的文件顯示，相關政策局擬於今年內就沙頭角的旅遊發展制定計劃，初步有意引入戶外藝術裝置，以及融入當地特色的活動。



2022年6月實施的 「開放沙頭角碼頭計劃」，讓指定旅行團可在周末和假日使用沙頭角碼頭。（資料圖片）

沙頭角旅遊發展定位「低密度、高質量」

旅遊事務署指，未來政府將以「低密度、高質量」和深化歷史文化元素的原則，繼續推進沙頭角的旅遊發展。

旅遊事務署會於今年內與相關政策局就推動建設沙頭角文化旅遊區制定行動計劃，初步的想法包括為沙頭角引入更多創意旅遊元素，例如戶外藝術裝置和融入當地特色的活動、打造更多的行程和旅遊產品，以及適時在客源市場加大力度宣傳和推廣等。

保安局計劃在今年第四季於正在重置的中英街檢查站推出先導計劃。（資料圖片）

另外，港府會與深圳市政府亦會共同研究在香港沙頭角，以及深圳沙頭角發展文化旅遊區的可行性。保安局亦計劃在今年第四季於正在重置的中英街檢查站推出先導計劃，應用人面辨識科技便利現時可進出中英街的人士的往來，同時提升人流處理能力以配合將來的旅遊發展。

2022年6月實施的 「開放沙頭角碼頭計劃」，讓指定旅行團可在周末和假日使用沙頭角碼頭，乘船到荔枝窩、吉澳等鄉郊地方觀光。至去年12月底有超過860個旅行團、近3.4萬名旅客前往沙頭角碼頭和鄰近地點觀光。

第二期開放計劃首月2.6萬人次申請禁區證

因應「開放沙頭角碼頭計劃」運作順暢，政府在今年1月展開「第二期沙頭角開放計劃」，容許每日最多1,000名旅客進入沙頭角禁區（中英街除外）遊覽，進一步推廣文化生態旅遊。截至二月初已有逾2.6萬人次申請禁區證。保安局會於今年上半年檢討計劃的成效及調節旅客的名額。