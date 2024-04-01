深圳「最美公交64路」　¥2.5遊福田羅湖公園綠道、藝術館、美食村

公共巴士，它是上班族的通勤工具，也可以是探索城市角落的最佳方式。

今天我們搭乘被評為深圳「十大最美公交線」之一的64路，從福田交通樞紐站前往華港新村總站，從城市中心晃到生活氣濃郁的老深圳，花半天時間，慢悠悠地感受新舊交匯和一路好風光。



穿越福田和羅湖，全程最多41個站

64路公交車穿越福田和羅湖，沿途站點非常密集，上行線路（羅湖華港新村總站-福田交通樞紐公交場站）經過41個站，下行線路經過38個。

它每天06:30-22:30運行，發車間隔時間短，對於來往福田與羅湖的上班族很友好。全程一票制2.5元，可以非常低成本的逛玩深圳。

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途經公園、綠道、藝術館和美食村

64路途經現代感的文化景點和藝術館，穿過煙火十足的城中村，也經過綠意盎然的公園綠道，是一條值得遊玩探索的線路。

它從嶄新快節奏的福田中心一路駛往濃濃生活氣息的老羅湖，車窗倒退，景色變幻，時光也在搖搖晃晃中溜走。挑個週末，坐上64路漫遊深圳吧。

64路公交車

運行時間，雙向服務時間為06:30-22:30

上行線路（羅湖-福田）經過41個站點，下行線路（福田-羅湖）經過38個站點

實行一票制，全程票價2.5元



遊玩篇：逛3個公園和綠道

1. 市民中心東站—蓮花山公園

蓮花山公園，是深圳最為人熟知的公園之一，鄧小平像、相親角、燈光秀，是它盛名在外的三大名片。

它地理位置很優越，連通市民中心和少年宮，可以一次性打卡福田中心區的幾處文化地標；它漫山翠綠，玩法豐富。寬闊無垠的草坪是撒歡、放風箏和野餐的最佳勝地。秋冬時，一定要去漾日湖看看油畫般的美景。

2. 水庫站—東湖公園

要説老羅湖的記憶，一定繞不開東湖公園。它是深圳最老牌的公園之一，已經開放57年了。茶餘飯後來這慢悠悠散步，早已成為羅湖人的生活日常。

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東湖公園裏的免費動物園、被拆除的遊樂場，都承載着一代代羅湖小孩的童年回記。

東湖公園被一片葱蘢綠意環抱，沿路兩旁綠廕庇日，哪怕豔陽高照，走在園裏也不會覺得太熱。

公園很大，一切休閒活動都能進行：在中心湖釣魚、在草坪搭帳篷野餐、沿着綠道漫步騎行……慢悠悠的park walk，任何繁雜情緒都被拋之腦後。

3. 淘金山綠道南站—淘金山綠道

淘金山綠道，全長7.07公里，有登山道、步道和騎行道。綠道依山傍水而建，但坡度不大，散步或騎行都很舒服，可以慢慢感受自然。

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特別的是，綠道全面覆蓋Wifi，能夠同時容納2000人使用，還可以實時監測天氣。

淘金山綠道彷彿蜿蜒盤踞山中的空中棧道，遠處的湖光山色可以盡收眼底。它沿路設立了多個觀景台和望遠鏡，不管是壯闊的深圳水庫，還有山腳下的仙湖植物園和弘法寺，萬千風光都能一覽無遺。

看展篇：看4個免費藝術館

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1. 市民中心東站—深圳市當代藝術與城市規劃館

深圳市當代藝術與城市規劃館，由2000噸鋼鐵打造，是名副其實的「鋼鐵博物館」。螺旋階梯、網狀架構、異形鋼鐵曲面……每個角落都展現着無窮的設計想象。不僅能看展，還能觀摩建築美學。

2. 市民中心東站—深圳博物館

深圳博物館包括歷史民俗館、古代藝術館、東江游擊隊指揮部舊址、深圳改革開放展覽館4處館址，是深圳展覽最豐富的藝術館之一。

館內除了常設展覽，更不時有各種專題大展。

3. 關山月美術館①站—關山月美術館

關山月美術館也是深圳必打卡的藝術館。這裏存放着813件關山月先生畢生創作的精品，可以一覽關老各個時期的作品。除此之外，也會不定期舉辦一些專題展覽。

4. 水庫站—深圳美術館

深圳美術館位於東湖公園內，四周青山綠水環抱，但場館較小，不建議專程前往。

值得一提的是，位於龍華紅山的深圳美術館（新館）已開放，在龍華的小夥伴們可以去逛逛。

吃喝篇：吃2個好吃的美食村

1. 新洲村牌坊①站—新洲村

新洲村，福田CBD人的夢中家園。由北村、南村、祠堂村、中心村和11條街組成的新洲，不僅有着優越的地理位置，在「好吃的城中村」風雲榜上也是強勁的冠軍候選。

新洲村彙集天南海北的美味，滿大街都是平靚正的美食小店。

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新沙小學對門的桂林米粉、新疆菜好評Top1的紅柳花、開了20年的陝西餄餎面，還有陸河菜粄、洪陽魚粥、老廣靚湯……每家都是味美價廉的代名詞，感人的物價水平讓錢包表示很安心。

2. 水庫新村①站—水庫新村

水庫新村，深圳美食村榜單的常客。它就位於東湖公園旁，散個步遛完彎兒後不妨來這填飽肚子。

看似尋常的巷陌中，隱藏着無數只有美食老饕才知道的寶藏小店。忙碌穿梭在大街小巷的騎手們，足以證明這個地方的美食有多密集了。

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村裏藏了一批網紅店和老字號，也是許多潮汕朋友的快樂老家。開了十幾年的娜姐海豐小吃、鮜門雙頭尖，潮汕海石花刨冰、揭陽捆粿……潮汕胃能得到狠狠滿足。

還有深圳少有的海南抱羅粉，從小食到大的曾阿姨牛雜，很多人離開村子後還是會惦記着他們家。

一輛車，一路景，看新舊交匯的城市角落，一起漫遊深圳吧，現在出發。

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