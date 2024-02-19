獲Gucci、Nike、adidas青睞AI藝術家　超強大能力將幻想化為現實

AI人工智能持續地對藝術界作出影響，AI能夠激發創意的可能性，創作出獨特的藝術作品，使本來天馬行空的想法得以實現。一位擅長利用AI進行創作的藝術家Joann，一年前其工作室創作了大量透過Midjourney創作的虛擬人物吸引著大家的眼球，怎料在一年間其創作風格大有突破，早前將世界各地名勝地標變成氣球化吸來大量目光引起熱話，其後將概念擴展至建築、商品甚至品牌，短時間內已吸來大量的商業合作，今回就來看看Joann一些引人入勝的新作。



氣球化可能是Joann最標誌性的風格，「Inflatable Wonders」是一個以充氣效果演繹羅馬鬥獸場、金字塔和比薩斜塔等著名建築的系列，作品極具震撼力，氣球的脆弱與建築物的硬朗形成強烈對比，隨後釋出第二彈，將現代著名建築如自由神像、美國白宮等都紛紛加入氣球化行列，將古跡名勝、大自然景物等轉換成氣球，除了童心滿溢，亦為這個認真嚴肅的世界帶來一絲輕鬆的氣氛。

圖片來源：www.instagram.com/joooo.ann

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不過Joann的能力絕不止步於此，他們的重點是從創意出發實現概念，強項是概念化到執行的能力，透過尖端的AI技術和藝術技巧融合，把想法無縫地變為現實。很多品牌看中了其能力，所以近年見到很多來自不同領域各大品牌的合作活動，例如Gucci 2024年春夏「Gucci Ancora」宣傳活動，Ancora是品牌新任創意總監Sabato de Sarno領導下的首個系列，Joann以Rosso Ancora紅色為主題創作了一系列超現實主義的場景，讓環境成為一幅迷人的畫布，為主題注入了生命力。此外，較早前Joann亦發布了一系列為運動品牌Nike和Adidas時尚服飾創作的充氣設計，既呼應到Joann標誌性的風格，亦為品牌賦予未來元素極為注目。

Gucci Ancora（圖片來源：www.joann.ai）

Joann與運動品牌Nike和Adidas的合作項目：

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Joann的合作項目很廣泛，除了時尚品牌之外，飲食亦是呈現其奇幻世界的絕佳對象。主打燕麥奶的瑞典品牌Oatly亦有生產雪糕，特別是純素雪糕很迎合到新時代的需要，在與Joann的合作中將品牌的雪糕化為藝術品。雪糕作為一款「邪惡甜食」，往往因為奶油、高甜度令人沉溺，是次合作正是要突顯純素雪糕在永續發展方面的潛力，同時宣揚植物性食品和不含乳製品的好處，將環保、健康與美味透過視覺呈現出來，創作出一系列豐富的視覺敘事作品，原來藝術品都可以充滿活力和誘人味道，而且能夠將雪糕與環境、自然的理念無縫結合，正是Joann工作室的能力所在。

Joann與瑞典品牌Oatly的合作項目：

Joann與Aspire Drinks的合作項目：

另一邊廂，勾引味蕾的又有能量飲品品牌Aspire Drinks的合作項目，是次為了突出產品的新口味，Joann索性將草莓和西瓜融合到店舖及汽車上，品牌的理念是推廣美味、健康且充滿活力的飲料，產品標榜著天然能量、天然咖啡因、不含麩質等都市人需求，簡單而言就是一種新時代的生活態度，所以Joann將新口味與健康結合，帶領受眾探索新品中充滿活力的細節和健康的好處。

在AI橫行的世代，很多人對AI能夠做到的事情還抱有懷疑態度，不過Joann正好展示出AI作為工具的潛能，Joann的創意與AI的強大結合起來有著驚人的實現能力，不單只是氣球化，還有毛絨化、氣泡化、食物化⋯⋯Joann並非著眼於產品或圖像本身，而是為客人度身訂造的視覺內容，先從視覺上令人驚嘆吸引眼球，再透過獨特的說故事手法將概念完整地展現出來，雖然概念本身是虛擬，但所觸動到我們的感官體驗，又何嘗不是現實？

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