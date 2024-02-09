保誠女經紀訛稱女兒處理3保單獲8.7萬佣金　裁罪成押後判

曾任監警會觀察員的保誠保險前女高級區域經理，涉訛稱3份保單由其女兒兼下線保險代理處理，以詐騙保險公司向兩人發放佣金及獎金共逾8.7萬元。經理否認3項欺詐罪受審，裁判官今（9日）在東區法院裁決指，經理明知其女兒不是部份保單的經手人，仍向保誠作出虛假陳述，裁定其中兩罪成立，把案件押後至3月1日，待索取經理的社會服務令報告，期間她准繼續保釋。



女被告姚寶雅在東區法院被裁定罪成。

女被告姚寶雅，64歲。3項欺詐罪指，被告於2012年2月至2015年3月期間，向保誠偽稱其女兒為3份保單的經手代理人，意圖詐騙而誘使保誠承保及發出該3份保單，以及就該等保單支付相關佣金或其他款項予被告及其女兒。

就第二和第三項欺詐罪所涉的一對夫婦，裁判官今裁決指，接納他們的證供，並指該對夫婦所涉的兩份保單獲批前，未有見過被告的女兒。而他們是在保單獲批後，才在文件見到被告女兒的名字。

裁判官裁定，被告的女兒不是該對夫婦的經手代理人，被告明知此事，仍向保誠訛稱保單是其女兒處理，令保誠向被告和女兒發放約6.5萬元的佣金，因此裁定被告該兩罪成立。

就第一項欺詐罪，由於裁判官對涉及另一對夫婦的證供存疑，不接納他們的證供，因此裁定該罪不成立。

被告曾任監警會觀察員

辯方求情指，被告已婚並育有一子一女，女兒亦已婚及育有子女。被告在保險界工作40多年，十分資深。本案是單一事件，非精心計劃，願意向保誠賠償，望裁判官判非監禁式刑罰。辯方亦透露，被告多年間貢獻社會，曾任監警會的觀察員。

案件編號：ESCC882/2022