廉署控三人涉假扮交通意外受傷　呃社署援助及5間保險賠償共$90萬

廉政公署今日（22日）公布，在調查貪污時，揭發一對夫婦及其親友涉嫌偽稱在交通意外中受傷，詐騙社會福利署向他們發放交通意外傷亡援助共約60萬元，並詐騙五間保險公司向涉案妻子批出醫療賠償逾31萬元。廉署今日落案起訴三人欺詐及串謀詐騙。三人已獲廉署准予保釋，分兩宗案件於本周五（24日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署揭發一對夫婦及其親友涉嫌偽稱在交通意外中受傷，詐騙賠償。（資料圖片）

被告為莊小方（40歲），任職美容顧問；其丈夫楊炳威（41歲）為兼職廚師；及其胞姊的伴侶陳學仁（44歲）報稱無業。

三人被控共四項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。莊小方及陳學仁另被控六項串謀詐騙罪名，違反普通法。有關罪行於2020年7月至2022年7月期間發生。

第一宗案件涉及詐騙社署交通意外傷亡援助，有關計劃為交通意外受害人提供即時經濟援助，申請人須向社署提交申請表及病假證明書等文件。

被指誘使社署批出交通意外傷亡援助共約60萬元

三名被告涉嫌報稱在三宗交通意外中受傷，向社署偽稱其交通意外傷亡援助申請表上所有資料均屬實，以及在交通意外後獲發相關病假證明書，意圖詐騙而誘使社署向他們批出四筆交通意外傷亡援助共約60萬元。

第二宗案件涉及詐騙保險公司醫療賠償。案發時莊小方的僱主為員工投購友邦保險（國際）有限公司（友邦保險）的團體醫療保險。莊小方又私人向友邦保險及另外四間保險公司投購多份醫療及意外保單，有關保險公司為信諾環球保險有限公司、保誠保險有限公司、富衛人壽保險（百慕達）有限公司及三井住友海上火災保險(香港)有限公司。

莊小方及陳學仁涉嫌串謀詐騙該五間保險公司，偽稱莊小方在上述其中一宗交通意外中受傷，誘使該等保險公司批准其索償申請，向她發放四筆醫療賠償共逾31萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現三名被告在向社署及該五間保險公司提出有關申請時，涉嫌提交虛假病假證明書，又訛稱自己沒有工作收入及沒有就該等交通意提出其他申索。調查又發現，上述其中一宗交通意外屬虛構。