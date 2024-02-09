外籍律師乘巴士涉涉襲司機　官指影裑車長口供不符　律師上訴得直

外籍律師乘過海巴士時，疑待車駛過隧道車資降價後才拍卡，遭司機阻止後發生爭執，期間涉向司機箍頸揮拳，早前在裁判法院被裁定襲擊罪成，判囚8星期。該律師不服裁決提出上訴，暫委法官胡雅文今（9日）在高等法院頒下判辭，指涉案閉路電視案有拍攝到相關襲擊情況，事發經過亦與車長的說法不符，他事後亦無表現出遇襲的跡象，終裁定被告上訴得直，撤銷定罪及判刑。



上訴人Clement Richard Mark（60歲，律師），中文名祈朗貽。控方指他於2021年7月29日晚在灣仔登上104號新巴，但未有即時支付車資，直至巴士越過海底隧道，車資從10.9元降至6.6元，他才拿出八達通付款。巴士司機伸手阻止，祈遂掏出數枚硬幣。車長將祈手中一枚5元硬幣投入錢箱，惟祈變得激動。車長把車停下並疏散乘客，但阻止祈落車。其後祈向車長施襲，抓他背部2至3下、箍頸，及拳打他臉部9至10次。

上訴人祈朗貽。(凌子淇攝)

車長說法與閉路電視片段不符

法官在判辭指，車長供稱被告當時用硬幣付費後，曾邊咒罵邊找座位坐下，車長才決定停車。惟法官認為車長的說法與閉路電視片段不符，指被告取出硬幣之前，車長已取出電話，看來他早在此時已決定打電話及停車。

片段未見車長有被襲跡象

至於車長指他之所以會阻止被告下車，是因為他案發時在閉路電視的盲點，遭被告箍頸揮拳。惟法官仔細觀看片段後指出，車長在指稱遇襲後，曾上下車、與隧道層員和女乘客對話，期間未見他有被襲跡像，或表現得生氣或痛苦。相反，片段與被告的說法吻合，即在車長阻止其下車後，被告才推了車長一下。基於相關閉路電視未能印證車長的供詞，法官認為未能證明被告案發時曾施襲，裁定其上訴得直。

案件編號：HCMA445/2022