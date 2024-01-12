律師丘律邦拒出示身份證裁阻差　上訴維持原判但改判社服160小時

民主派初選案2021年在西九龍法院「馬拉松式提堂」期間，代表辯方的律師丘律邦，被指未按警員要求出示身份證，經審訊被裁定阻差罪成，被判囚7天。丘不服裁決提出上訴，高等法院法官陳仲衡早前開庭聽取相關陳詞後，今（12日）頒判辭指警員不能單純因為丘當時穿著西裝和手持文件走向法院，便毋須檢查他的身份證或律師證，但丘始終拒絕出示身份證明文件，明知對方是警員仍然2次報警，致使警員無法執行職務，行為構成阻差，維持定罪維持裁決，但認為原審刑罰明顯過重，因此改判丘160小時社會服務令。



上訴人丘律邦，被控於2021年3月1日在西九龍法院大樓外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員。

律師丘律邦判刑上訴得直，由判囚7天改判社會服務令160小時。(劉安琪攝)

警封鎖區控制人流屬合理合法

上訴方爭議原審裁判官鄭念慈定罪有誤，因他錯誤裁定警方有權在法院出入口設立封鎖線。不過陳官認為原審的裁決是按事實基礎，雖然案發時已是晚上，法院大樓外人流不多，法庭內仍在審理案件，考慮到公眾對初選案件的關注程度，警方維持封鎖區確保可以繼續有效控制人流，這個決定可說是「頗為謹慎」，但屬合理合法。

不能因穿西裝持文件便接受是律師

至於上訴方指丘的行為亦不構成阻撓，陳官認為警員不可能只因丘身穿西裝和手持文件前往法院大樓，未經查核便接受他自稱是律師。丘明知對方是警員，而且現場已有督察級的便衣警員，仍然2次報警要求軍裝督察到場處理，從沒解釋他認為警方無權在法院外設封鎖區及查身份證的理由，只是一直不出示身份證，令警員無法執行職務，核實身份讓他進入法院。陳官因此駁回上訴方的理據，維持定罪判決。

故意亦包括鹵莽意思

針對刑期上訴，陳官指丘索取社會服務令報告期間，向感化官表示自己是「鹵莽」犯案，原審因而認為他欠缺真誠悔意，拒絕判處社服令，但據終院案例，涉案「故意阻留警務人員罪」中的「故意」在法律上包含「鹵莽」意思，故此原審這項裁定屬犯錯。而且原審判刑時亦同意，丘犯案只屬個別事件，並不排除他案發當天長時間工作，休息不足。基於上述考慮，陳官接納原審刑罰明顯過重，改判丘160小時社服令。

案件編號：HCMA 134/2022