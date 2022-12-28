不小心過馬路案　被告律師獲改判毋須付原審訟費　求上訴訟費遭拒

尼泊爾籍女保安於2016年在大潭道涉不小心過馬路被票控，她否認控罪，原定2日的審訊卻花了91日才完成，最終獲判無罪，時任暫委特委裁判官何麗明當時更要辯方兩律師支付62萬元訟費。兩律師就訟費決定提出上訴，上訴庭早前撤銷何官所作的訟費決定，兩律師不用支付該62萬元。兩律師早前再向法庭申請，要求法庭改判控方承擔該上訴等的訟費，上訴庭今（28日）頒書面判辭，重申縱使法庭早前裁定何官決定偏袒，兩律師在原審時行為完全不可接受，亦不利秉行公正，二人亦有份構成浪費法庭時間及資源，因此駁回他們申請。



上訴人為大律師梁耀祥及律師侯振輝，均為尼泊爾籍女被告Thapa Kamala的法律代表。

判辭引述，何官原審時裁定，兩名上訴人需要支付合共62萬元「虛耗訟費」予控方。他們不服提出上訴，今年9月獲裁定上訴得直，但未有就上訴所衍生的費用作出命令。二人再提申請，要求法庭下令控方支付上訴費用以及處理「虛耗訟費」的訟費。

代表女被告的律師侯振輝(右)。(資料圖片)

指兩名法律代表與何官鬥嘴等行為不可接受 亦需就浪費法庭時間及資源負責

首席法官潘兆初、法官彭偉昌及彭寶琴今在判辭中指，誠如上訴庭早前所頒布的決定，兩名法律代表與何官鬥嘴、出言侮辱性何官等行為完全不可接受，亦不利於秉行公正。即使何官及控方有份構成延誤，兩名法律代表仍需就浪費法庭時間及資源負上責任。另辯方過分拖延重複盤問控方證人、傳召無關痛癢的辯方證人等。三位法官明言，上訴庭當時已經清楚表達，批准梁、候上訴，不代表是認同兩人在原審中的表現。

判辭續指，梁、候要求法庭改判訟費命令，試圖合理化他們當時的行為，等同重新上訴，這是法庭不容許的。上訴庭當時裁定何官決定偏袒，但同時也認為梁、候的確造成浪費法庭時間及資源，因此拒絕二人申請，並下令他們就是次申請支付訟費。

案件編號：HCMA309/2020

這宗不小心過馬路案，期間亦引發出多宗訴訟。(詳看下圖)