美斯之亂｜曾帶兒討公道球迷指退款太遲　再購票睇美斯只有一可能

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，萬人聲討要「回水」。主辦方Tatler Asia今午（9日）向球迷退回門票一半款項。



早前為兒子到Tatler及上街討公道的球迷Jameson Gong表示，是好開始，但事隔5日才行動實在太晚，並稱下次不會再買票入場看美斯，「除非美斯邀請我，或許我會重新成為他的粉絲。」



▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



+ 10

美斯離港後赴日本，周三（7日）在對神戶勝利船的比賽中，約60分鐘後備入替，更有靈活走動及射門，踢足30分鐘，引起香港球迷強烈不滿，港府回覆指「極度失望」，其後更引發內地官媒批評事件或涉政治因素。

主辦方Tatler今日終宣布會向球迷退回一半門票款項，早前為兒子到Tatler辦公室及上街討公道的球迷Jameson Gong得聞消息後，稱是好的開始，但指已事隔5日，認為安排太遲，「我不相信他們（Tatler）公布的帳目數字。」

早前曾為兒子到Tatler及上街討公道的球迷Jameson Gong，在美斯上陣後表示，對美斯感失望，更形容令球迷更加憤怒。（資料圖片）

今日有外媒引述球隊道歉聲明，他認為球會及美斯的道歉不真誠，「感覺像有誰讓他說些什麼。」他認為事件對觀眾、對小朋友而言是很好的學習體驗，要學會尊重、感激的心，不能重覆錯誤做法。

不會再購票入場觀看美斯比賽：除非美斯邀請我

問及倘美斯及國際邁阿密再訪港，會否再購票入場，Jameson Gong則稱：「我不會再買票了，除非美斯邀請我去看他比賽，或許我會重新成為他的粉絲。」

▼2月4日 美斯在表演賽中全程齋坐▼



▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘▼

