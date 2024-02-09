美斯之亂｜方保僑稱4萬球迷退款　技術上不難　惟人數多需時處理

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，事件持續發酵。逾千球迷向消委會投訴要求主辦方Tatler Asia「回水」，Tatler今日（9日）下午公布向球迷退回門票一半款項。



當日有份在現場觀賽的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，Tatler退還一半的金額合理，算是作出一個交代，認為大部份球迷亦會收貨。他又指，一次過向4萬名球迷退款技術上不困難，惟人數眾多或需時間處理。



Tatler Asia今日剛公布將為透過官方渠道向購買2月4日香港隊VS國際邁阿密CF表演賽的公眾，提供一半退款，退款安排詳情將於3月中前另行通知。

（資料圖片）

方保僑當日有入場 稱退款金額合理

當日有入場觀賞賽事的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，事件發酵至今已愈來愈嚴重，Tatler難辭其咎，相信再不宣布退款將影響商譽，短期內難再成為主辦商，舉辦各類型活動，因此最終作出退款的決定。

方保僑表示，Tatler退款一半合理，算是作出一個交代，他認為大部份球迷亦會收貨，「冇搞到咁大就唔會有得賠」。

問到向四萬名球迷退款會否易生混亂，方保僑表示只涉及技術問題並不困難。他估計，售票網站Klook將循球迷付款的方式，例如銀行帳戶、信用卡等退還款項，惟人數眾多或需時間處理。

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