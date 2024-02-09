美斯退款｜Tatler回水一半 楊潤雄：目前種種環境下最佳解決安排
撰文：石國威
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國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，主辦方Tatler Asiar今日（9日）下午公布向球迷退回門票一半款項。文化體育及旅遊局長楊潤雄下午稱，有關安排正面回應市民訴求，展示誠意，當局表示歡迎。被問到退款一半是否足夠，楊潤雄指，明白大家對周日大球場發生的事好失望，而失望之餘，港府努力尋求解決方法，但也要看實際環境，「正如消委會都講，𠵱家百分之五十退款，係目前種種環境下最佳解決安排。」
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▼2月4日 4萬球迷入場看球王美斯▼
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▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼
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Tatler Asia今日發表聲明指，本來希望這項活動會成為香港的驕傲，可惜最後卻令各位失望和心碎，並表示一直與港府保持溝通以期望解決問題，同時有邀請消費者委員會參與討論，強調公司不會逃避作為主辦單位應負的責任，因此將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾，提供50%的退款，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。
楊潤雄稱Tatler正面回應訴求 惟冀解釋美斯日本可上場
楊潤雄下午回應指，Tatler Asia決定退款一半的安排，正面回應了市民訴求，展示了誠意，港府歡迎有關決定，但相信市民仍然有疑問美斯為何在港無落場，但到日本後可上陣，希望有關方面有機會時可再作出解釋。
有意見禁美斯入境 楊潤雄：個別人士入境屆時按政策處理
對於將來會否禁止美斯再入境本港，楊潤雄說，港府在入境方面有既定政策，香港歡迎所有人來港旅遊、經商或參與其他活動，個別人士入境問題，屆時再按照政策處理。
▼2月4日 球王美斯坐足全場無落場▼
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▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘▼
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2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼
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▼2月5日 國際邁亞密球隊專車抵達機場離港▼
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