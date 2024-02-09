年三十｜復常團年飯　深港中菜店同爆滿　北上團年港人：有性價比

疫情後首個全面復常農曆新年，年三十晚（9日）暫且忘卻煩憂，一家團年最重要。即使港人北上成風，但這個年三十，香港與深圳酒樓也熱鬧，同告爆滿。



一間位於深圳卓悅中心的粵菜館新春期間採用預約制，一晚分三輪用膳，不少港人也提早預約。移居香港八年的左先生早在個半月前訂枱，點選了波士頓龍蝦、蒸大黃魚等美食，人均消費人民幣700多元（約800港元）。選擇在深圳團年，因他覺餐廳各方面均比香港優勝，「深圳的環境服務跟價格都比較有性價比，比香港好一些。」



這邊廂，香港入夜後也見一家大細外出享用團年飯，在旺角一間酒樓，有一家十口豪使六千元吃魚翅鮑魚，「團年飯一年一次」。有食客形容，今年香港新年氣氛特別熾熱，街上多了有很多人，未有打算北上吃團年飯，稱要支持香港。



▼2月9日年三十晚 深圳一間粵菜館團年飯▼



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位於卓悅中心的粵菜館「炳勝品味」，於新春期間採用預約制，一晚分為三輪用膳時間，仍吸引不少港人提早預約光顧。左先生表示，由於「炳勝口味」著名於粵菜，平時北上深圳亦會前來品嚐叉燒等美食，因此早在一個半月前已訂枱，今晚與家人迎接龍年。

今晚深圳酒店看《春晚》 初一帶飛抵深圳家人遊香港

左先生點選了波士頓龍蝦、蒸大黃魚、燒味三拼等美食，人均消費人民幣700多元（約800港元）。他打算今晚回酒店看電視節目《春晚》，明日初一（10日）再帶同剛飛抵深圳的家人到香港旅遊。

問到為何不在香港食團年飯，左先生認為深圳的餐廳在各方面均比香港優勝，「對團年飯來講，深圳的環境服務跟價格都比較有性價比，比香港好一些，所以就選擇了深圳。」

店長：共20枱預約來自香港

該店長鍾小姐表示，年三十晚共20枱預約來自香港，佔過百名顧客。她認為受益於交通便利，加上深圳政府實施措施，如打造更「港味」的商圈及提升消費體驗等，成功吸引港人北上消費。

鍾店長指， 疫情前僅約一成顧客為港人，但開關後平日升至兩成，周末有時更佔一半，「睇得出逐步有增長。」她透露，現時晚市人均消費約人民幣200元至300元，以秘製脆皮灌湯燒鵝、傳統點心及老火靚湯等最受歡迎。

▼2月9日年三十晚 香港旺角酒樓團年飯▼



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一家十口旺角酒樓豪花6000吃魚翅鮑魚 團年客：支持香港

在香港，今傍晚約六時，旺角一間酒樓已有3成入座，其中一家十口來團年飯的朱小姐指，會豪使6千元吃魚翅鮑魚，被問及經濟不景氣會否令團年飯預算「縮水」，她指並不會，「團年飯一年食一次，係其他地方慳返。」她又指今年新年氣氛特別熱烈，街上多了有很多人，未打算北上吃團年飯，稱支持香港。

公司出雙糧 團年飯未有「縮水」

另一枱是一家八口家庭，預計花費一千至二千元吃團年飯，Adam指今年首次外出吃團年飯，之前疫情留在家裏吃飯。雖然經濟不景氣會影響消費，需要三思而後買，慶幸今年公司有出雙糧，所以團年飯都未有「縮水」。