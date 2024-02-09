新春好去處2024｜10大賀歲活動逐個睇　行花市、林村許願、拜車公

農曆新年將至，告別三年疫情之後，香港各區都舉辦新春活動，讓市民歡樂慶新年，包括花車巡遊、煙花匯演、年宵花市等。《香港01》整合一系列節慶活動，讓大家預早計劃新年假期的好去處。



農曆新年將至，香港各區都舉辦新春活動，與大家一同慶新年。（蘇煒然攝）

1. 年宵花市



今年全港設有15個年宵花市，不論港九新界總有一個在你附近，全部將於大年初一清晨結束，若有興趣前往「執平貨」，趕緊把握最後機會逛年宵花市。

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維多利亞公園年宵市場

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：香港銅鑼灣興發街一號

界限街花墟公園年宵市場

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一）

地點：九龍塘界限街101號

長沙灣年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：九龍長沙灣道425號

觀塘年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：觀塘翠屏道6號

黃大仙年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：黃大仙鳳舞街40號

荃灣花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：荃灣沙咀道171-199號

葵青年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一）

地點：葵涌興盛路93號

大埔年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：香港太和汀角路10號

北區年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：上水符興街

屯門年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：屯門舊墟天后路

西貢年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：西貢萬年街25號

將軍澳花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：將軍澳運隆路10號

沙田年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：沙田源禾路16號

元朗年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：元朗宏業東街18號東頭工業區強業街

東涌年宵花市

日期：2024年2月4日至2月10日（大年初一清晨）

地點：東涌達東路

2. 國泰新春國際匯演之夜



旅發局將於大年初一舉辦「國泰新春國際匯演之夜」，屆時將有9部花車及29隊表演隊伍演出。

日期：2024年2月10日（星期六）大年初一

時間：晚上8:00至9:45（下午6時開始有街頭表演派對）

地點：花車及表演隊伍巡遊路線由尖沙咀香港文化中心廣場出發；香港喜來登酒店外為終點

▼2月7日 年初一花車巡遊預覽▼



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3. 煙花匯演



暌違四年，農曆新年煙花匯演再度與市民共賀新春大年初二，維港兩岸皆可欣賞。

日期：2024年2月11日 （大年初二）

時間：20:00

地點：維多利亞港兩岸

4. 廟街美食攤檔



部份廟街美食攤檔於除夕及大年初一照常營業，時間為下午2時至晚上11時，包括︰巴布快餐店、五香牛雜、匯美食、香港特、土耳其咖啡、老光記滷味、脆皮波板腸、夢娜尼泊爾餐廳、九妹燒烤、品鮮夜市、蛇王新、上海美食、廟街牛雜、廟街小食。【點擊了解安排】

▼廟街美食攤檔營業時間▼



5. 大埔林村許願樹



日期：2024年2月7日至24日

時間：

2月7日至9日（年廿八至年三十）：17:00 - 21:30

2月10日至13日（初一至初四）：09:00 - 20:00

2月14日（初五）：11:00 - 20:00

2月15至16日（初六至初七）：11:00 -18:00

2月17至18日（初八至初九）：09:00 -18:00

2月19至24日（初十至初十五）：11:00 -18:00

地點：林村許願廣場

▼2023年 大年初一市民到大埔林村許願樹拋寶牒▼



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6. 黃大仙祠



黃大仙祠年三十晚上9時起開放第一參神平台予善信等候上「頭炷香」，入場人士可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊。入場人士到大殿、三聖堂及盂香亭上香後就要離開，不得停留。【點擊了解安排】

時間：2月9日（年三十）晚上9時起

地址：香港九龍黃大仙竹園村二號

▼2023年 黃大仙頭炷香▼



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7. 沙田車公廟



農曆新年期間沙田車公廟將實施特別開放時間，進入車公廟廟殿參神的人士只限攜帶3支細香，而廟殿外的福德祠、廟殿內的元辰殿（太歲殿）及福祿宮（財神殿）於春節誕期不設奉香。【點擊了解安排】

時間：

2月9日（年三十日間）：上午8時至下午6時

2月9日至 2月10日（年三十日晚間至年初一）：晚上11時通宵開放至翌日下午6時

2月11日（年初二日間）：上午8時至下午6時

2月11日至 2月12日（年初二晚間至年初三）：晚上11時通宵開放至翌日下午6時

2月13日至 2月28日（農曆年初四至正月十九）：每日上午8時至下午6時

地址：香港沙田車公廟路7號

▼2023年 大年初三「赤口」車公廟參拜▼



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8. 迪士尼樂園



迪士尼「奇妙年年」龍年新春

新年期間，迪士尼樂園以「奇妙年年」為主題，打造一系列龍年新春慶祝活動，如加入《花木蘭》人氣角色「木須龍」元素的城堡舞台表演、新春許願牆、以及限定Duffy賀年禮品及餐點等。【點擊了解安排】

時間：2024年1月25日至2月25日

9. 海洋公園



海洋公園團圓賀年

海洋公園新年期間有舞龍醒獅等傳統賀年節目，包括海濱樂園廣場的「龍騰鳴鼓陣」、「老大街霓虹璀璨盛會」及全新劇場「超新星大比拼」隆重登場等。【點擊了解安排】

時間：2月10日（大年初一）到3月3日

10. 中環AIA嘉年華



農曆新年與情人節將至，AIA在場內設置大量裝飾，讓大家打卡留念。年初二當日亦可在中環海濱活動空間欣賞農曆新年煙花匯演。

日期：2023年12月21日至 2024年2月25日

地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

交通服務安排

▼跨境巴士特別安排▼



口岸管制站特別過境安排一覽

農曆新年期間，羅湖、深圳灣、落馬洲、香園圍，以及港珠澳大橋香港口岸，均實施特別過境安排。旅發局建議下載入境處手機應用程式，查看即時過關情況，以預先做好計劃。【點擊了解安排】

此外，為了方便旅客過境，多家跨境巴士公司亦作出特別安排。【點擊了解安排】

公共交通服務安排一覽

為了讓市民及旅客在農曆新年期間，能順利探親訪友及參與各項新春活動，公共交通將加強運輸服務或延長營運時間。但要留意假日期間交通流量或較平常增加，可善用官網、應用程式或客戶服務熱線等，查詢最新服務安排。

城巴設通宵口岸特快巴士。【點擊了解安排】

九巴設通宵特別路線。【點擊了解安排】

新渡輪航線為配合大年初二的煙花匯演，當日將作出特別安排。【點擊了解安排】