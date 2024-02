花車巡遊2024｜Avantgardey為港人編排新舞　期待香港夜景與美食

旅發局將於明晚(10日)大年初一舉辦「國泰新春國際匯演之夜」,有三隊來自不同國家的表演隊伍於今(9日)進行最後綵排,日本Avantgardey舞團代表Sono及Seira指心情緊張,團隊特意為香港設計一段新舞蹈。



創立於2022年的日本Avantgardey 舞團,團名寓意「前衛」。表演者以一致手製東洋娃娃校服及短髮形象示眾,又會作出古怪表情,去傳達歡樂氣氛及日本學校文化。以「泡泡舞」聞名,動作及表情整齊一致。舞團代表Sono及Seira指為表演準備一個月,表演前心情緊張。舞團預計在港逗留至12號,期待香港的夜景及食物,又指今次為香港觀眾特意設計一段舞蹈。

今日氣溫徘徊於11至14度,來自美國洛杉磯的公羊啦啦隊的代表Jose及Aria表示今日天氣適合表演,又指隊伍首次到香港,認為香港景色及食物吸引,計劃在港逗留八天,「I am so excited, it is an incredible moment for us.」作為美國「國家美式足球聯盟」官方啦啦隊,舞步以熱情奔放為特色。而來自菲律賓的巴科洛德歡笑嘉年華,表演者穿上色彩斑斕的傳統服飾,臉上掛有燦爛的笑臉面具,表達以積極心態迎接各種挑戰。