初一｜深圳灣24小時通關人稀　北上團年港人凌晨返港盼措施變恆常

因應去年除夕煙花後大批內地客滯留香港，農曆新年假期間實施特別通關安排，深圳灣口岸年三十至年初四（9至13日）通宵運作，羅湖口岸年三十（9日）及年初二（11日）延長運作至凌晨2時。



年三十晚至初一凌晨時份的深圳灣口岸，未見人潮，只有零星出入境旅客，當中又以入境香港人士較多，有人就表示關口通宵運作較方便、令市民有更多選擇；也有恆常回內地的港人表示，期望日後可以保留24小時通關安排，更加便利往返兩地。



從深圳寶安回港的文先生表示，今次回鄉是與家人吃團年飯，他認為深圳灣口岸24小時通關安排方便，「多咗個關口，市民多個選擇」。不常回內地的他又指，平日會因工作原因上內地，但均會選擇皇崗口岸返去，惟皇崗口岸返回市區的巴士班次較疏，而深圳灣口岸除了接近寶安外，交通也更方便，故在關口通宵運作的情況下，一定會選擇深圳灣過關。

同樣北上深圳吃團年飯的李生李太指，今次通宵安排令她相當開心，因為皇崗口岸對於居住在屯門他們並不方便，吃過團年飯後就要趕在10點回港，今次時間就較「鬆動」；加上深圳灣口岸較整潔，加上有通宵巴士服務，期望日後一直維持24小時。

不過亦有選擇提早回港的港人表示，未有因應通宵安排停留內地；也有出境返回深圳居民指，自己經常往返兩地，所以不會特別長留。

與家人晚上11時回港的梁先生表示，得知今晚起口岸會通宵服務，但早已吃過團年飯的他就指今日只是北上與家人用膳，「食飽就返嚟」，稍作休息後準備明早拜年。

另一位北上返回深圳的林小姐就透露，自己與家人經常往返兩地，而今天與家人吃過團年飯後，父親已率先返回深圳休息，故自己亦不打算多停留。因應深圳灣口岸通宵營運，期間嶼巴NB2及城巴NB3會通宵運作，往返深圳灣口岸至元朗、天水圍及屯門。

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