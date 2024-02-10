年宵花市｜15個年宵市場共200萬人次到訪　維園年三十單日逾20萬

龍年農曆年宵市場之一早上（10日）清晨7時圓滿結束，食環署表示，全港15個年宵市場7日共錄得約200萬人次到訪，其中在人流高峰的年三十（9日），維多利亞公園年宵市場單日更錄得超過20萬人次到訪。該署23隊義工隊已協助部門收集到1,726盆花卉和盆栽，轉贈予223間安老院或殘疾人士院舍和兩間公立醫院。



食環署表示，全港15個年宵市場由2月4日（年廿五）起一連7日舉行，共錄得約200萬人次到訪，特別在人流高峰的年三十，維園年宵市場單日更錄得超過20萬人次到訪。

該署發言人表示，採取多項減廢回收措施，除在各年宵市場回收一般可循環再造物品，包括廢紙、塑膠和金屬外，亦安排承辦商回收竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等有重用價值的物資，承辦商於15個年宵市場合共收集約110公噸有重用價值的物資。

食環署亦從年宵市場收集由花檔檔主自願送贈未售出的花卉和盆栽，由食環署員工組成的23隊義工隊協助部門把收集到的約1,726盆花卉和盆栽轉贈予223間安老院或殘疾人士院舍和兩間公立醫院。

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隨着年宵市場圓滿結束，該署稱動員了228名員工及調動50架次垃圾收集車和水車為維園年宵市場進行清理工作，其餘14個年宵市場清理工作則由外判潔淨服務承辦商負責，所有清理工作約於今日下午7時完成。