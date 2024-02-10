花車巡遊2024｜廣東道傍晚逼爆　港男最期待日本女團Avantgardey

自2020年起停辦的大年初一花車匯演，今日（10日）大年初一復辦，合共有9輛花車，及13隊本地表演隊伍及16支國際表演團隊，包括日本爆紅的舞蹈女團Avantgardey，參與單位數目屬於歷年之冠。



今次花車巡遊匯演傍晚6時，在尖沙咀文化中心廣場開始舉辦街頭表演派對熱身，花車及巡遊隊伍至晚上8時出發，但未到六點，已有大批巿民在街邊等候，提起手機打卡，路面同時實施人潮管制。



警務處處長蕭澤頤晚上7時現身尖沙咀一帶，視察安排之餘，期間亦有祝福市民新年快樂。



花車巡遊8時開始，未到6時已有大批巿民在街邊等候，提起手機打卡，路面同時實施人潮管制。（郭梓謙攝）

尖沙咀花車路線下午開始已有人「霸靚位」等候欣賞花車巡禮。警務處處長蕭澤頤晚上7時現新尖沙咀一帶，視察警員工作，期間向市民祝福新年快樂。

警務處處長蕭澤頤晚上7時現身尖沙咀一帶，向市民拜年。（郭梓謙攝）

港人畢先生往年都沒有特別外出慶祝新年，亦未有看過花車巡遊，今日本身在西貢行山後，見有巴士到尖沙咀就順路而來。他表示，有打算觀看舞蹈女團Avantgardey的演出，形容自己非粉絲，但有留意過此女團認為幾特別，所以今日都打算留到最後觀賞。

他又表示，「早幾日都覺得冇咩氣氛，但係呢兩日好似突然爆晒出嚟。」因此自己都想嘗試融入新年氣氛，而到此一遊。

另有來自武漢的家庭今天剛到港，趁假期帶小朋友到迪士尼玩。楊先生指，香港傳統節日文化濃厚，「內地看不到這個（花車巡遊）」，又指武漢的新年氣氛還好，多數只會吃團年飯。而楊小朋友亦第一次來香港，坦言感覺很新奇，亦非常期待明天去迪士尼玩耍。

來自廣州的丁小姐第一次看香港花車，表示因為「很喜歡這裡，覺得這裡的新年氣氛很濃」而特意選擇初一到港。（余月明攝）

內地旅客讚香港新年氣氛濃

來自廣州的丁小姐第一次看香港花車，她表示「很喜歡這裡，覺得這裡的新年氣氛很濃」而特意選擇初一到港。她表示，「聽說這裡有花車趕過來，氣氛很濃很濃，太高興了！」又稱讚香港天氣好、和暖，特意初一來體驗香港特色。

另外，葉太和盧太亦順路過來廣東道慶新年，盧太表示，十多年前曾觀看花車巡遊，當時因為小朋友年紀細都會來，不過現時孩子已經「大個，無咩興趣」，所以中間幾年都未有再來，事隔多年再訪，感到很開心。

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