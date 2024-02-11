日本舞團Avantgardey東港城獻賀年表演　今晚將看煙花匯演感興奮

日本超人氣舞蹈團體Avantgardey繼昨晚年初一（10日）在新春花車匯演壓軸登場表演，今日大年初二（11日）齊齊到將軍澳東港城表演舞蹈。團體表示，很高興到訪香港與港人歡度龍年，又稱今晚將會留港觀看煙花匯演。



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再度出場表演《Idol》回饋現場粉絲熱烈反應

日本超人氣舞蹈團體Avantgardey在將軍澳東港城的《群英齊舞賀龍年》新春活動，引來大批居民圍觀。

她們帶來了兩個舞蹈，其中成員Kotone雖負腳傷但仍然上場。兩個舞蹈分別是《Money, Money, Money》和《かもめが翔んだの日(中文翻譯為海鷗飛翔的那天)》(徐小鳳《海鷗飛翔》原曲）。團體亦與觀眾進行互動遊戲，教導現場觀眾一同跳舞。由於現場粉絲反應熱烈，Avantgardey最終再度出場表演《Idol》。

▼2024年2月10日 新春花車匯演Avantgardey壓軸登場掀高潮▼



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Avantgardey：希望多吃一點地道美食、上山頂看香港景色

Avantgardey表示，很高興來到香港，與香港朋友歡度龍年覺得十分榮幸，並希望能夠為大家帶來歡樂和正能量。她們亦表示，希望藉這次機會在香港多吃一點地道美食、上山頂看香港的景色，而今晚亦將會觀看煙花匯演，故感到興奮雀躍。

▼2024年2月10日 新春花車匯演2024上演▼

