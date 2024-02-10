花車巡遊2024｜尖沙咀氣氛沸騰　日本女團Avantgardey壓軸掀高潮

龍年初一晚睇花車！睽違4年的新春花車匯演2024今晚（10日）再次於尖沙咀街道上演晚，為龍年打響頭陣送上新春祝福。九輛花車及29支本地及國際表演團隊晚上8時許陸續從尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點。首次來港演唱的日本人氣女子舞團Avantgardey壓軸登場，令現場氣氛達沸點。行政長官李家超在開幕儀式以廣東話、普通話及英文致辭，指今晚花車匯演有香港特色也有世界各地風情，展示香港中西文化多元。



▼2024年2月10日 新春花車匯演2024上演▼



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行政長官李家超在國泰新春國際匯演之夜開幕儀式以廣東話、普通話及英文致辭，他指今晚花車匯演有香港特色也有世界各地風情，展示香港中西文化多元。他普通話致辭時特別提到香港是閃耀奪目東方之珠，日夜都繽紛，相信初二（11日）晚新春煙花必精彩萬分，歡迎旅客多留幾天，「可以city walk，可以去網紅熱點打卡，包括港式奶茶和菠蘿油等。」

晚上8時22分，旅發局總幹事程鼎一及國泰航空行政總裁林紹波為匯演拉響頭炮，巡遊正式開始，首先出場的是國泰表演隊伍及其主題為「傳統新繹，龍年喜飛」的花車。

花車巡遊在文化中心出發，途經廣東道、中間道、海防道等，沿途有不少市民觀賞，廣東道兩旁盡是賞車人潮，新春氣氛濃烈。

今年巡遊分為6部份，共有9輛花車、13隊本地，以及16隊來自美國、日本及西班牙等多個國家的國際表演隊伍參與，數量是歷年之冠，而多架花車都以「龍」為主題，亦有本地舞蹈團安排多位小朋友著上紅色、橙色及金色的「龍」服裝。

今次匯演焦點、首次來港演唱的日本人氣女子舞團Avantgardey壓軸登場，早前受訪稱會盡全力讓市民歡樂過年，為香港帶來元氣、精神。的確，她們穿上手製東洋娃娃校服及短髮的形象，加上古怪表情表演YOASOBI大熱歌曲《IDOL》，令現場氣氛走向高潮。

▼2024年2月10日 新春花車匯演Avantgardey壓軸登場掀高潮▼



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大年初一新春花車遊路線圖。（旅發局圖片）

▼黃夏蕙近年上頭炷香打扮▼



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▼2019年2月5日 上一次新春花車巡遊已相隔五年▼

