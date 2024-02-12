龍年｜年初一港澳旅客相差不足7000人次　入境澳門22.5%為港人

踏入龍年，不少港人會外出度歲，而今年為新冠疫後首個與內地全面通關的農曆新年。年初一（10日）入境香港及澳門的旅客人數如何？當日有12.8萬旅客入境香港，比澳門同日多5.6%，相差不促7,000人。



入境澳門的香港人有2.7萬人，佔全部旅客的22.5%；入境澳門的內地旅客有8.27萬人，僅比香港少約2萬人。



12.8萬旅客訪港 vs 12.1萬旅客訪澳

根據香港入境處資料，年初一期有128,198名旅客入境香港，當中內地旅客佔80%，有102,154人，其他旅客佔20%、即26,044人。去年農曆新年年初一在1月22日，香港與內地未全面通關，每日單向名額6萬個及需持有核酸陰性證明，當日只有10,082名內地旅客人境，故今年上升九倍，兩地在去年2月6日才全面通關。

澳門旅遊局昨日在網站公佈數據顯示，年初一入境旅客有121,356人次，與去年農曆年初一的入境旅客50,028人次升143%，恢復至2019年農曆年初一入境旅客141,041人次的86%。其中訪澳內地旅客有82,674人次，較去年年初一27,165人次升204.3%，恢復至2019年年初一內地旅客93,896人次的88%。

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訪港內地旅客多澳門約2萬人

以內地旅客計，到港的人數比到澳門多23.6%或19,480人。其他旅客方面，入境香港共有26,044名，當中包括澳門旅客，但入境處未有細分數字；而訪澳的非內地及香港旅客，則只有11,393名

澳門旅遊局數字顯示，年初一訪澳香港旅客有27,289人次，佔所有訪澳旅客22.5%。當中17,616人次經港珠澳大橋邊檢站入境，佔64.55%；氹仔客運碼頭及外港客運碼頭分別有3,656人次及2,995人次，分別佔13.4%、11%。

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