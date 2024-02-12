初三馬場賀歲馬旺丁未旺財　8.8萬人入場　投注額17.6億跌15%

一年一度新春賀歲馬日今日年初三（12日）在沙田馬場舉行，首場賽場準時12時30分開始，入場馬迷希望發個「新年財」。賽馬會表示，賽事吸引了接近8.8萬人入場，是自2019年後新高；全日的總投注額高達17.6億港元。



去年賀歲馬錄得20.6億元投注，創回歸後新高，即今年比去年跌14.6%。馬會行政總裁應家柏表示，投注額較去年少，是與整體經濟大環境有關，也受到其中一場賽事的出賽馬匹數目較少所影響。



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沙田馬場舉行賀歲賽馬，場內設有大型風車，馬迷經過時可以轉轉運，入場可獲贈「招財筆」及抽獎卡。馬場公眾席廣場設置「財來運起桃花園」巨型賀年裝置，吸引大批馬迷拍照打卡。馬會參與大年初一新春國際花車巡遊匯演後的花車，今天也移師沙田馬場展出，讓市民打卡。

綜合匯演暨開幕儀式將於上午11時15分在馬匹亮相圈展開。財政司司長陳茂波先生亦有親臨出席開幕儀式，與一眾馬會高層為醒獅點睛。全日舉行11場賽事，焦點是第8場的賀年盃，最後由蔡約翰訓練、潘頓策騎的「紅運帝王」勝出。

馬會在賽事完結後公布，今日賽事吸引了接近8.8萬人入場，是自2019年後新高。其中有超過4,000名內地旅客入場，馬會引述一位來自廣州的旅客表示，他是第一次來到沙田馬場觀看賽事，十分難忘，而場內熾熱的氣氛和熱情的觀眾，令他留下深刻印象，期待將來可以再來香港欣賞賽馬。

全日的總投注額高達17.6億港元，比去年的20.6億元下跌14.6%。馬會行政總裁應家柏表示，投注額較去年少，是與整體經濟大環境有關，也受到其中一場賽事的出賽馬匹數目較少所影響。他指今天兩個馬場入場人數較去年多，現場氣氛十分熾熱，很多觀眾觀看完最後一場賽事才離開。