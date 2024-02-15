廉署50年｜廉政學院正式成立　胡英明：貪污如變形蟲有賴全球合作

廉政公署今日（2月15日）踏入50周年，廉政專員胡英明接受《香港01》訪問時，形容過去半世紀廉署面對的挑戰多變，貪污就如一條變形蟲，手法不斷演變，由1970年代公開「收片」，至1980年代金融貪污，近年有工程圍標案，而科技罪案將會成為趨勢。



香港國際廉政學院正式成立，首個課程由聯合國在港舉辦的財務調查課程，為期九日會有20多國代表參與，學院亦會加強與「一帶一路」國家和大灣區城市合作。胡英明認為，廉署、國際合作及學院培訓，可以構成「鐵三角」打擊貪污。



廉政專員胡英明形容，貪污就像一條變形蟲，手法不斷演變。（蘇煒然攝）

廉署在1974年成立，當年成立目的要打擊政府內部及警隊貪污，最為著名為外籍總警司葛柏案；至1980年代經濟起飛，集團式金融貪污成為趨勢，近期上映的電影《金手指》，正是改編自真人真事「佳寧案」。

+ 9

八十年代「佳寧案」調查歷時17年

「佳寧案」調查歷時17年，花費逾2億元公帑，廉署走遍8個國家將主腦陳松青繩之於法。胡英明表示，1980年代金融監管未成熟，罪犯會利用空檔在金融及銀行體系中進行貪污，1988年亦有交易所貪污案，均對民生造成影響，廉署當時成立「私營機構顧問組」，調配資源，向私營公司及機構進行肅貪倡廉。

「AI可以被利用作犯法，但都可以幫助調查」

胡英明形容貪污就像一條變形蟲，手法不斷演變，1970年代公開「收片」成為市民生活的一部份；其後貪污變得隱蔽，不法分子以權謀私，在工程、採購、大廈維修等利益輸送。他估計科技罪案將會成為趨勢，廉署需要走在潮流之前，及與全球合作，「世界變得太快，貪污手法要睇全球，可能係AI、區塊鏈、加密幣貨，暫時香港唔係主流，但唔代表將來唔會，AI可以被利用作犯法，但都可以幫助調查。」

50周年舉行「反貪．不停步」宣傳

廉署50周年，以「反貪，不停步」為口號，舉行多場線上線下跑步，宣傳防貪訊息。「重頭」項目是成立香港國際廉政學院，過去一年已舉辦多個先導課程，首個正式課程由聯合國在港舉辦的財務調查專業課程，有20多個國家派員參與為期九日的課程。

廉政學院亦會為「一帶一路」國家及大灣區城市提供課程，關鍵績效指標（KPI）為舉辦20個海外及10個本地課程，為最少2,000名專業人士、不同國家政府人員或海外反貪人員提供課程。