龍年｜澳門初三花車及煙花 港珠澳口岸午前逼爆 金巴要等半個鐘
撰文：鄧宇詩
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今日（12日）年初三赤口，傳統上不宜拜年，不少市民趁連假最後兩日到澳門、珠海等地旅遊，運輸署上午11時半宣布，港珠澳大橋香港口岸非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境。下午二時後，人潮已散退，口岸外貼着告示指，金巴需等候30分鐘上車。有澳門居民表示，擔心晚上會有人潮，因此在中午離港。
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農曆新年連假最後兩日，不少市民趁機到澳門、珠海等地短途旅行 ，其中澳門今日年初三今晚8時有花車巡遊及表演，晚上9時45分有煙花匯演。
運輸署今早約11時半表示，港珠澳大橋香港口岸非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境。下午二時過後，人潮已散退，市民無需排隊就可進入大堂出境，口岸外貼着告示指，金巴需等30分鐘可上車。
澳門居民李女士表示，新年到香港探親，因擔心晚上會出現人潮，因此與家人早上飲茶後就準備過境。她又指，以往疫情前亦會在農曆新年到港探親，認為今年新年特別有氣氛。
到珠海探親的蔡小姐表示，認為來往珠海與香港的直通巴非常多，因此並不擔心會出現人潮。她指，今年農曆新年許多朋友都外遊或北上，因此認為在港過新年的人流不多，氣氛「還好」。
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