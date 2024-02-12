年初三赤口車公廟全日7.6萬入場　善信冀經濟好　英國旅客都許願

年初三是傳統習俗中的「赤口」，傳統上不拜年，今日（12日）不少市民選擇到沙田車公廟參拜。車公廟香火鼎盛，人山人海，由上午8時至下午六時，共有近7.6萬人次進廟。



不少善信一家大細全家出動，為的就是來敲鼓、上香拜車公和轉風車，求個來年順利，闔家平安，亦有外國旅客到廟感受香港的風土民情。



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一家大細拜車公：這習慣已經好多年

譚太太一家早早到廟，為求全家身體健康，兒子學業進步。她表示一家新年來廟參拜的傳統已經20年，「兩個仔由細到大都嚟開。」此外，她也祈願香港的經濟會更好。還是學生的李先生都陪父母一同拜車公，他表示這已是十多年的習慣，今年都是祈求心想事成和讀書順利，亦有隨同習俗買轉運風車。

買個巨型風車祈求生意興隆 感今年氣氛好過上年

做生意的宋小姐則花費298元買了一個紅色巨型風車，寓意鴻運當頭，祈求生意興隆，她亦希望香港人人都可以開開心心，心理健康。宋小姐連續9年都來廟參拜車公，「一起身就過嚟。」她亦有感疫情過後，今年大家可以迫在一起來參拜的感覺良好，因上年都較少人，不少香爐都無開。

英國旅客：廟內非常繁忙

至於從英國來港旅行一周的Louis，陪同香港女友到廟感受新年氣氛。他雖然沒有上香和買風車，但仍有向車公許願，希望身體健康和工作順利，亦有感廟中十分多人熱鬧。