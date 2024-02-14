情人節花墟變花海　少男臨急抱佛腳購11朵白玫瑰：逢女朋友都會買

今日是2月14日情人節，在旺角花墟，各花店都由原來的年花轉攻玫瑰花，洋溢着浪漫的氣氛。不論結婚多年老夫老妻，還是只拍拖數月情侶，不少男士都一早來選購選購花束，雖然「臨急抱佛腳」，但心意最重要。



有拍拖剛一個多月的少男笑言，「逢女朋友都會買花」，覺得價錢上分別不大，「因我年年都臨急抱佛腳，唔算太貴。」亦有結婚十多年男士藉情人節買花哄老婆，非年年買花的他希望今年給太太驚喜，



花墟花店表示，今年生意比往年差，料受經濟環境影響，加上市民趁着長假期北上及去旅行等，而男士出手方面沒有以往闊綽，比起大束的鮮花，今年更多人買手抱花束。



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花店推出情人節花束優惠促銷 送花束袋或閃燈裝飾

花墟早上人流不算多，不少花店都有推出情人節花束優惠促銷，送花束袋或閃燈裝飾等。另外，約早上十時，食環署職員到花墟視察，叮囑花店將花盡量收回店舖。

少男買白玫瑰送拍拖一月女友：覺得佢會鍾意

有不少男士今日「臨急抱佛腳」來花墟買花，拍拖一個多月的張先生則買下11朵白色玫瑰給女朋友。他笑言，「逢女朋友都會買花」，故今年亦買花給伴侶。他表示，今日花費了約500元，指「係臨急抱佛腳嘅後果」，不清楚花價有沒有下降，覺得年年價錢上分別不大，「我年年都臨急抱佛腳，但唔算太貴。」

他透露，女朋友知道他今日會買花，但不知會買什麼花，「唔知佢鍾唔鍾意咩，但我覺得佢會鍾意」，又指今日晚上會「自己煮」與女友在家中燭光晚餐。

老夫老妻非年年送花 丈夫先獨自Chubby Hearts「打卡」再突送驚喜

除剛拍拖情侶，有結婚十多年的男士亦籍情人節買上花束哄老婆開心。Alex表示非年年買花，但今年希望給個驚喜予太太，「無特別揀見合眼緣就買咗，……，所有女仔都鍾意收花㗎啦。」他認為價錢都尚算合理，今日花了約600至700元，「情人節一年一次。」他經過花墟附近的Chubby Hearts時亦有「打卡」，笑言完全不知今日會有此心形氣球擺設，但認為有此擺設不錯，可以令氣氛更好。

「一家三男」揀花送「一家之煮」：照顧三個大細路都辛苦

王生則帶同兩個兒子一同來花墟買花予妻子，亦由兒子選擇花束予太太，「因為太太最錫小朋友，所以由小朋友揀花俾媽咪。」他又指，買花不貴，「365日除返開都唔貴，佢又要照顧我哋三個大細路都辛苦」，而今日太太要上班，計劃午膳時間一同到太太公司找她，讓她下午可以拿著花束回公司「開心下」。

王生帶同兩個兒子一同來花墟買花予妻子，亦由兒子選擇花束予太太。（黃浩謙攝）

花店入貨量減 稍微減價吸客

花店「芊卉盆栽」店員陳小姐則表示，今年生意比往年差，料受經濟環境影響，加上市民趁着長假期北上及去旅行等，「疫情之情就非常好」。她表示，難以估計少了多少成生意，但以往入花都會入三架大貨車的數量，今年只有一兩架貨量。她續指，為吸引更多人買花，花店亦會稍為減價吸客。

有花店「芊卉盆栽」店員陳小姐則表示，今年生意比往年差，料受經濟環境影響，加上市民趁着長假期北上及去旅行等。（黃浩謙攝）

男士出手沒以往闊綽 手抱花束比大束花受歡迎

另一花店「有種人」負責人李小姐同意男士出手方面沒有以往闊綽，比起大束的鮮花，今年更多人買手抱的花束，「由以前可能唔問價，淨係話要大紮大紮，今年就相對少咗人問大紮嘅花。」她續指，比起大紮的花束，今年二十至三十玫瑰，或者十支鬱金香會較多人選擇，消費約為幾百至一千元。

她亦指，可能因經濟差影響，以往不少男士會早一個月訂花，但今年則「十五十六」，可能在昨晚或者今早才開始訂花送給女伴。另外，由於今年新年踏著情人節，不少女士都仍在放假中，故她留意到不少花束，由過往送往公司改為送往家中。