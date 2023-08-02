西貢鯨魚︱海洋公園檢驗：鯨背新傷口很大機會由船隻或螺旋槳造成

西貢海域出沒的布氏鯨昨日（7月31日）被發現死亡，漁護署及海洋公園保育基金今日（8月1日）解剖鯨魚屍體，查找死因。根據海洋公園及香港海洋公園保育基金晚上發表的初步檢驗資料，鯨魚背部中間位置發現較大面積新傷口，初步認為該傷口是近期由硬物所造成，有大機會是船隻或其螺旋槳造成。



海洋公園及香港海洋公園保育基金公布，該條鯨魚身長超過8米，屬於雄性，估計未成年。 解剖後，沒有在胃部找到大型海洋垃圾。鯨魚背部中間位置發現較大面積新傷口，該傷口在鯨魚背部背鯺較前位置，而舊傷口則是在背部背鯺較後位置。初步認為該傷口是近期由硬物所造成，有大機會是船隻或其螺旋槳造成，但確實死因仍有待解剖和化驗。

▼8月1日 海洋公園專家在西貢萬宜水庫西壩解剖布氏鯨▼



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專家團隊正在採集樣本，包括生殖器官及內部組織等，透過比對找出受傷原因；部份樣本將會送往外地化驗，觀察有否潛在病變。 之後透過檢驗組織樣本，可以確認鯨魚的品種以及是否受到疾病困擾。組織和骨骼樣本稍後會運送到位於海洋公園的香港海洋生物救護及教育中心（Hong Kong Marine Life Stranding and Education Centre）處理。

▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



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▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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2006年起處理超過600宗鯨豚擱淺

自2006年起，海洋公園保育基金、海洋公園聯同漁農署，已合共處理超過600宗鯨豚擱淺個案。擱淺的3大主要原因包括：船隻螺旋槳撞擊、廢棄漁網（鬼網）以及本身疾病。

對於今次鯨魚死亡事件，海洋公園及香港海洋公園保育基金提供建議，盼避免同樣事件發生：

1. 加強教育 ： 希望更多人明白觀鯨活動對鯨魚的騷擾和傷害，呼籲身邊的人不要去觀鯨。

2. 呼籲公眾避免騷擾鯨豚：明白公眾見到野生鯨豚和動物會感到興奮，想近距離觀看或接觸；但有關行為會對牠們造成壓力，亦容易令到兩方受傷。

3. 完善法規：現時的觀豚指引屬建議性質，沒有罰則，亦令市民容易誤踏灰色地帶。建議參考其他地方法規，在鄰近鯨豚的地方規定航速。