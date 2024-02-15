消委會即食麵｜全數鈉「超標」功德林最高　9成樣本含潛在致癌物

即食麵是不少家庭常備「速食」食糧，消費者委員會測試市面19款預先包裝即食麵，包括14款油炸及5款非油炸，發現全部樣本「連湯帶汁」食用整1份，鈉含量已超出成人建議每餐攝入約667毫克上限，當中9款只吃一份已超世衞建議一日少於2,000毫克的鈉攝入量上限，當中以「功德林」即食麵鈉含量達2,477毫克，超出上限近23.9%。9款樣本單單是麵餅已屬高鈉，包括全數5款非油炸即食麵，麵餅中以「養養冬蔭功麵」麵餅鈉最高，每百克有1,300毫克。



另外，測試發現近9成樣本同時含有「或可能令人類致癌」的污染物3-MCPD及污染物污業物縮水甘油脂肪脂（GE），以每份計算，兩者均以「媽咪胡椒湯麵」含量最多，該樣本一份3-MCPD含量為54微克，成人1日食用4.5個才會超標，但1個24公斤的7歲女童食一份便會超出上限。



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根據世衞建議，成人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，以一日三餐計算，即每餐攝入量不應多於約667毫克。然而，今次消委會測試的19款預先包裝即食麵，若「連湯帶汁」進食一整份，所有樣本鈉含量均超出世衞標準，當中有9款只吃一份，便已超過世衞建議一日的攝取上限。

所有樣本中，以「功德林一品全素麵（香菇野菜）」每份鈉含量最高，達2,477毫克，超出每日鈉攝入量上限近23.9%；其次為「TOPVALU」2,338毫克、「養養冬蔭功麵」2,226毫克、「百勝廚新加坡叻沙拉麵」2,211毫克等。其餘超過2,000毫克樣本分別為「媽咪胡椒湯麵」、「不倒翁芝士拉麵」、「極豚辛辣豬骨拉麵」、「蟹王麵即食麵（麻油）」及「Maruchan」。

19款樣本中，9款麵餅本身已屬高鈉，包括全數5款非油炸樣本以及4款油炸樣本，當中以「養養冬蔭功麵」的每百克1,300毫克最多，其次是「福字上湯伊麵」及非油炸的「百勝廚新加坡叻沙拉麵」，分別錄得1,230毫克及904毫克。

▼消委會測試19款即食麵（由高分至低分）▼



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測試在9成樣本中均發現污染物3-MCPD及縮水甘油脂肪脂（GE），前者為「或可能令人類致癌物」，後者則有機會影響神經、泌尿和生殖系統。

以一份計算，3-MCPD含量最高是「媽咪胡椒湯麵」，達到每份54微克，以現時標準1個60斤成人每日可容忍攝入量為240微克計算，成人1日食用4.5個才會超標，但1個24公斤的7歲女童食一份便會超出上限。

GE方面香港暫未設定上限，世界也未有可參考值的標準，但在各樣本中，以每份計算，也是「媽咪胡椒湯麵」錄得含量最多，每份有96微克。

單以麵餅計算，「媽咪胡椒湯麵」兩種污染物含量亦是所有樣本中最多，分別是3-MCPD每公斤490微克及GE每公斤850微克；至於其他調味品方面，「功德林一品全素麵（香菇野菜）」及「Meadows冬蔭功味即食麵」錄每公斤3,100微克，GE最多則是「媽咪胡椒湯麵」，每公斤含5,111微克。

多款樣本，只有兩款未驗中3-MCPD及GE污染物，包括「好食樂老媽拌麵（蔥油開洋）」及「過海製麵所 曾拌麵-麻油椒香」。

所有樣本中，「KIKI蔥油拌麵」、「好食樂 Howsler老媽拌麵（蔥油開洋）」、「Maruchan Seimen Miso Flavor」及「過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香」4款非油炸即食麵得分最高，有4星半；「媽咪胡椒湯麵」最低，只有2星半。

消委會表示，雖然目前沒有科學研究指食用即食麵會增加人類致癌的機會，惟測試顯示即食麵普遍高鈉高脂，建議市民 食用時不要使用全部調味品並盡量避免喝湯，也要留意即食麵配搭的食物，例如午餐肉、香腸、肉丸等加工肉製品，含高脂和高鈉，建議搭配新鮮和營養豐富的食品，例如蔬菜、雞蛋、雞肉和海鮮。煮完麵後也應更換熱水以稍微減少脂肪及鈉的攝取量。