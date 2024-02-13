美斯訪港｜消委會稱旅費補償難處理　Tatler曾研另辦活動平息怒火

國際邁亞密（Inter Miami CF）2月4日對香港隊的表演賽，阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）未有上陣，主辦方Tatler Asia2月9日宣布退回門票一半款項。消委會總幹事黃鳳嫺今早（13日）在電台節目表示，消委會至今已接獲逾1,300宗投訴，並稱在商討過程中，主辦方一度考慮另外舉辦一場活動、或送贈紀念品予購票人士，惟考慮時間、成本等，終決定退款。對於部份入場旅客要求補償旅費，黃鳳嫺稱因旅客除了觀賞比賽，可能順道有旅遊體驗或順便來港探親，很多種種不同理由，若這些也要計算會比較難處理和調停。



▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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消委會總幹事黃鳳嫺今早表示，就國際邁亞密（Inter Miami CF）2月4日對香港隊的表演賽，美斯未有上陣一事，消委會至今已接獲逾1300宗投訴。她指，局方、主辦方及消委會一直商討，主辦方曾考慮另外舉辦一場活動、或送贈紀念品予購票人士，以安撫他們的情緒，惟最後考慮到時間、成本等，終決定退款是最直接、且最能安撫球迷的方案。

黃鳳嫺續指，主辦單位將於3月中前，宣布退款詳情，相信外地球迷也會得知相關安排，如購票人士曾向消委會投訴，消委會將主動聯絡他們，告知相關安排。她又提醒，如球迷已遺失門票，應該保留電子交易紀錄。

就旅費補償，黃鳳嫺說比較難處理和調停：「就算世界唔同地方，面對同一情況也未必會全數會退，特別係旅費或車費等，因為睇返過往演唱會，好多歌迷去捧偶像場時，不能出場或有些問題出現或意外，旅費都好難退返。佢哋除了觀賞比賽外，順道會有旅遊體驗或者有些人順便來港探親，好多種種不同理由，若呢啲都要計算會比較難處理和調停。」

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片／盧翊銘攝）

美斯領軍的國際邁亞密早前訪港，不少球迷為一睹球王腳法，搶購球隊操練及對港隊表演賽的門票，惟美斯在表演賽中未有落場，引發萬人聲討要「回水」。

美斯離港後隨隊赴日，在2月7日對陣神戶勝利船的比賽中，踢足30分鐘，更有靈活走動及射門，再度引起香港球迷強烈不滿。主辦單位Tatler Asia至2月9日宣布，會向經官方渠道購票的球迷退回一半門票款項。

▼2月4日 美斯在表演賽中全程齋坐▼

