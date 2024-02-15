聾人舞團演出遭煞停　團長曾參與2019年《願榮光》手語版

聾人舞蹈團「森林樂」參演的《共鳴舞曲》，原訂於下月22日至23日，於柴灣青年廣場Y劇舉行。演出項目由香港青年藝術協會主辦，獲賽馬會贊助，不過，近日主辦單位的相關宣傳已全部下架，香港青年藝術協會回覆查詢稱，基於「製作安排之變動」取消演出。



舞蹈團團長黃耀邦，於2019年反修例期間，曾為「民間記者會」擔任手語翻譯、參與《願榮光歸香港》影片手語版。「森林樂」昨日於社交平台指，收到很多訊息查詢，並稱「如演出臨陣取消的話，答案真係好明顯，無奈地講一句，我個人藝術生涅，係咪真係停止了？」



我個人藝術生涯，係咪真係停止了？係咪無得再做了？ 黃耀邦

舞蹈劇目《共鳴舞曲》，原訂於3月22日至23日，於柴灣青年廣場舉行。劇目獲馬會贊助，由香港青年藝術協會主辦方，不過近日主辦單位的網頁平台，已將有關宣傳刪走。

參演的聾人舞蹈團「森林樂」昨日於社交平台表示，收到很多訊息查詢，並稱「如演出臨陣取消的話，答案真係好明顯，無奈地講一句，我個人藝術生涯，係咪真係停止了？」

舞蹈團的創辦人之一、編舞導師黃耀邦接受其他傳媒查詢時表示，現時已暫停綵排舞蹈，仍需時了解情況，是否取消尚未確定。

聾人舞者團長一直推動「無聲舞蹈」 曾獲「世界聾人先生」季軍

黃耀邦是聾人舞者，擅長Hip-hop及爵士舞，曾於赴紐約Broadway Dance Center，進修舞蹈技巧，一致力社會推廣「無聲舞蹈」，2010年有份創辦「森林樂」聾人舞蹈團，與熱愛聽障舞者一同以舞蹈代替聲音表達自己。黃耀邦2022年代表香港出戰世界聾人先生選舉，奪得季軍。

黃耀邦於2019年反修例期間，曾為「民間記者會」擔任手語翻譯，讓聾人知道反修例運動的資訊，和拍攝《願榮光歸香港》手語版影片，人稱「手語哥哥」。

黃耀邦於2019年反修例期間，曾為「民間記者會」擔任手語翻譯，和拍攝《願榮光歸香港》手語版影片，人稱「手語哥哥」。（影片截圖）

青年藝術協會：製作安排之變動 取消演出

香港青年藝術協會回覆查詢稱，基於「製作安排之變動」，協會主辦的社區舞蹈黑盒劇場演出《共鳴舞曲》未能如期上演，原定舉行的三場演出將會取消。

賽馬會：無參與活動安排

《共鳴舞曲》獲香港賽馬會的「有種藝術」社區藝術計劃資助。賽馬會發言人表示，計劃由青年藝術協會主辦，旗下所有活動均由協會負責統籌。賽馬會慈善信託基金是計劃的捐助機構，並無參與協會及相關計劃的日常運作及活動安排。發言人續指，「為此所帶來的不便，本會深感抱歉。」