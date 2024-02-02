劇團演出遭「殺場」　業界聲明促教育局解釋：不敏感為何仍拒租場

香港戲劇協會及香港舞台藝術從業員工會今日（2日） 就劇團「小伙子理想空間」被取消演出場地租約，發表聯合聲明，要求教育局公開清晰交代，「我們再一次深感遺憾」。兩會要求教育局回應藝術發展局委員（戲劇界別）區永東的三個問題：教育局是如何核實與查證投訴；劇目不涉敏感或爭議性議題，何以叫學校反口不租場；被投訴者是否有機制辯解？



劇團「小伙子理想空間」原將由今日至下周日（4日）一連三日在九龍城兆基創意書院公演兩個劇目，但校方引述教育局收到有人投訴劇團團員「網上言論」，因應《國家安全：學校具體措施》指引指示煞停租場。教育局承認在接獲投訴後，已與學校聯絡了解實情，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。

兩會在聲明中表示，對此極表關注，形容是「又一戲劇演出因一個來源未明的截圖所投訴，於上演前夕遭終止租用場地以致被迫取消」。

劇團「小伙子理想空間」，本應於下月2日至4日，公演兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，但最終被逼取消。（社交平台截圖）

聲明引述香港藝術發展局委員（戲劇界別）區永東經調查後所理解，有關劇目「理應不涉及任何敏感議題」，而有關方面就前述投訴的「審核過程透明度與溝通不足，容易引起肆意剝奪作品公開演出之聯想，因而窒礙藝術創作」。

兩會表明「我們再一次深感遺憾」，認為此事件實令業界持續產生疑慮，「對本港藝術創作空間與保障的前景極感迷惘且渺茫」。因此促請教育局以及聯絡兆基創意書院的「九龍城區學校發展組」，認真並慎重考慮區永東在其聲明中所提出的三項要求：

1. 如何核實與查證投訴以免受一面之詞誤判？



2. 劇目不涉及敏感或爭議性議題，何以當局不支持租借場地供其演出？



3. 被投訴者是否有機制讓其作出澄清或辯解？



兩個劇目原定於下月初於兆基創意書院公演。（資料圖片）

聲明提到，有關方面倘能重新審核事件並公開清晰交代，讓香港的藝術創作在合法、合理、合情的環境下健康發展，當能配合並實踐當局打造香港成為中外文化藝術之都、向世界宣揚香港美譽的願望。