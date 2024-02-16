美斯正選領國際邁亞密倒戈鬥母會　上陣60分鐘　賽後合照來者不拒

國際邁亞密（又名：國際邁阿密）結束鬧得滿城風雨的亞洲之行後，返回主場出戰美職聯開季前最後一場熱身賽，與美斯（Lionel Messi，又譯梅西）母會紐維爾舊生碰頭，而美斯及蘇亞雷斯今仗齊齊正選。

美斯今仗上陣60分鐘未有進賬，完場後返回球場，紐維爾舊生的球員接連上前與大師兄合照，美斯全程笑容滿面。



美斯﹑蘇亞雷斯齊齊正選代表國際邁亞密上陣。（路透社）

國際邁亞密早前訪港，豈料由表演賽變公關災難，美斯與蘇亞雷斯全場齋坐，其後轉赴日本後齊齊上陣，即使主帥聲稱美斯有傷在身，此事在中港兩地引起激烈的討論。國際邁亞密在日本戰畢神戶勝利船後返美，今早（16日）回歸主場，與美斯的母會紐維爾舊生進行美職聯開季前最後一場熱身賽。

國際邁亞密主帥馬天奴在賽前記者會上說：「美斯很好，他會打正選，他會由正選開始比賽。」一如所料，美斯今仗的確在國際邁亞密的正選名單上，並戴上隊長臂章領軍，夥拍早前在香港同樣沒有上陣的蘇亞雷斯及高美斯攻堅。

美斯今仗上陣60分鐘未有進賬。（路透社）

面對母會，美斯今仗甚為活躍，上半場中段獨力引球殺入禁區起腳，可惜未能命中目標，其後一次罰球機會同樣斜出，美斯在60分鐘退下火線。國際邁亞密64分鐘憑角球領先，波基連（Shanyder Borgelin）頭槌建功，可惜末段防線一次失誤，被紐維爾舊生的迪亞斯追平，最終打成1：1平手。

國際邁亞密的季前熱身賽告一段落，7場僅得1勝3和3負，唯一一場勝仗就是擊敗「香港隊」，同樣是美斯唯一沒有上場的季前熱身賽。

國際邁亞密季前熱身賽：



1月20日對薩爾瓦多 和0：0

1月23日對FC達拉斯 負0：1

1月30日對希拉爾 負3：4

2月2日對艾納斯 負0：6

2月4日對香港 勝4：1

2月7日對神戶勝利船 和0：0（互射12碼負3：4）

2月16日對紐維爾舊生 和1：1



面對母會紐維爾舊生，美斯心情不俗。（路透社）

美斯難得與母會紐維爾舊生交手，完場後返回球場，與一眾後輩握手﹑擁抱，紐維爾舊生球員上前合照，美斯不單止來者不拒，更面露笑容。