美斯遭央視連環封殺　《天下足球》片頭及天氣預報廣告畫面被刪

美斯（Lionel Messi，內地譯為梅西）風波在內地持續，央視著名足球節目《天下足球》最新一期（2月12日播出）的片頭已將所有美斯鏡頭撤換。此外，在央視的天氣預報節目中，美斯代言的廣告照片同樣被替換。



據早前報道，每逢周一晚上在央視播出的《天下足球》，其片頭已將所有美斯鏡頭撤換，最顯眼的原來最後數秒由美斯率領阿根廷在世界盃奪冠的畫面，換成拿姆（Philipp Lahm）在2014年以德國隊長身份高舉大力神盃的畫面；中間原來有一小段美斯身穿巴塞隆拿球衣慶祝的畫面，則被換成喇叭手奏樂的畫面。

該片段除美斯之外，所有鏡頭、內容、音樂都沒有更改，顯然是只將美斯的畫面撤走。亦有網民發現，節目之前評選的年度百大入球中，來自美斯的入球部分也被替換。

《天下足球》是中國內地最具影響力的足球節目。（影片截圖）

《天下足球》是央視自2000年後播放的足球節目，每期時長50分鐘，內容包括重要比賽精華、新聞、專題、十大入球及撲救等等，是內地最具影響力的足球題材電視節目。

除了《天下足球》的片頭畫面被刪外，有細心的球迷注意到，在央視最近的天氣預報節目中，美斯代言的廣告照片同樣被替換。

在2月7日的天氣預報中，當播報到貴陽時，背景圖片為美斯代言的內地白酒「赤水河酒」廣告，到2月8日時，背景圖片就從美斯的廣告照片變為貴陽的城市圖片。

美斯隨國際邁亞密（又稱國際邁阿密）來港友賽，但最終沒有上場，到日本後卻「龍精虎猛」地踢了超過半小時，「美斯之亂」漸漸演變成政治風波，大批網民及球迷高呼抵制。阿根廷國家隊原定3月到杭州和北京進行友誼賽，杭州市體育局已宣布取消該賽事；北京市足球運動協會則稱，北京目前沒有舉辦美斯參加的相關比賽的計劃。