美斯香港齋坐｜葉劉稱倡禁美斯來港為洩憤　不同意港府無權禁入境

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密CF（Inter Miami CF）在香港的表演賽，美斯結果「齋坐」，行政會議召集人葉劉淑儀曾提議此後不准美斯再來香港。她今日（16日）在電台節目解釋「當時我好嬲啦，咁我覺得唔應該畀佢嚟」，對於後來有指當局不能禁止球員前來香港，葉劉淑儀認為是法律上錯誤，因法律上只有入境處長才有權決定。



美斯訪港。（袁志浩攝）

葉劉淑儀在電台節目被問到有關美斯缺陣的討論是否要完結時，認為今次風波是美斯職業生涯一個污點，「無論有無黑手，收人錢但又唔出場，震動體育界」，又形容港府「好識做」，「不提黑手，只要他回水」。

行政會議召集人葉劉淑儀認為今次風波是美斯職業生涯一個污點。（立法會直播截圖）

對於提議禁止美斯入境，她解「當時我好嬲啦, 咁我覺得唔應該畀佢嚟」，後來見到國際足協指不能禁止球員來，她認為是法律上錯誤，因為法律上只有入境處長才有權決定，不是國際足協，當然處長會按情況決定，當時美斯「咁嘅行為就唔應該請佢啦」。而其他理由來港會否被禁，葉劉淑儀指要視乎情況，當時只是洩憤講真，「（係咪戥球迷唔抵?）緊係啦！」

▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘▼



+ 3

▼2月4日 球王美斯坐足全場無落場▼

