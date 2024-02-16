出生嬰兒人數止跌　2023年3.3萬名嬰兒誕生　按年多約300名

香港出生率一直維持在低水平，2016年後連跌六年。政府統計處今日(16日)更新2023年出生數字，全年有33,288名嬰兒出生，比2022年多338名，上升1%，終見止跌。男嬰有17,439人，比女嬰多15,849名；最多嬰兒出生的月份為11月，達3,095名。



2022年生育率只有0.9，即一名女士一生人只生不足1個小朋友。



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4.75萬對新人疫後結婚 按年增近六成

政府統計處今日更新本港人口資料，2023年全年有47,518對新人結婚，比2022年（30,012對）增58.3%，比2021年（26,899對）高76.7%。

2023年兔年雙春兼閏月，即兩年的二十四節氣「立春」（通常在2月3、4或5日），出現在踏入兔年後至除夕之間，原因是去年農曆有閏二月，全年有13個農曆月份，傳統上認為是嫁娶好年份。

不過去年新人結婚大增，雙春兼閏月未必是主因。新冠疫情自2020年開始爆發，政府實施防疫措施，包括限聚令及多項食肆限制，難以擺酒，而2022年更是疫情大爆發，政府2023年3月1日起取消口罩令這一最後防疫措施，市民生活復常，結婚擺酒再無防疫限制。

去年出生男嬰比女嬰多1590名

統計處在今日出版的2月號《香港統計月刊》公布，去年12月有2,900名嬰兒出世，全年總數共33,288名，比2022年的32,950名多1%或338名，，終止六連跌，但未有明顯反彈，仍比2021年的38,684 少13.9%。

最多嬰兒出生的月份為11月，達3,095名，其次為3月，達2,965名；最少嬰兒出生的月份為9月，只有2,522名嬰兒出世。2023年出世的男嬰有17,439人，女嬰則有15,849人，男嬰比女嬰多1,590名，連總三年男多女少。