$2萬生育獎勵金｜調查：七成人認為金額不夠育兒　九成半無意生育

新一份施政報告推出「2萬元新生嬰兒獎勵金」，鼓勵香港父母生育。有調查顯示，七成受訪港人認為，只有2萬元並不足夠支持新生嬰兒成長，逾九成半不會因為新一份施政報告而考慮生育，主因為育兒經濟負擔重、居住費昂貴及環境空間不足。



有調查顯示，七成受訪港人認為，只有2萬元並不足夠支持新生嬰兒成長。（資料相片/廖雁雄攝）

交友約會公司HK Romance Dating Limited 於10月底至11月中，就施政報告提出「2萬元生育獎勵金」，透過電話及網上問卷，訪問509名香港市民。

調查發現，有51%受訪者稱獎勵金完全沒有幫助，被問到措施能否支持新生嬰兒的成長，72%受訪者稱只有2萬元金額完全不夠。

就「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額提高，36%指措施沒有太大幫助，34%稱完全沒有幫助。對於房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，30%受訪港人稱配額完全不夠。對於政府計劃放寬樓市印花稅，問到是否有助育兒家庭上車置業，36%稱沒有太大幫助，33%指完全沒有。

另外，有96%稱不會因為施政報告政策而考慮生育，不生育原因中，75%稱香港育兒經濟負擔重，其次為72%稱居住費用昂貴及環境空間不足；至於有甚麼措施鼓勵生育，74%期望提供更多的有關育兒社會支援，68%指提供更多的育兒津貼及補助。