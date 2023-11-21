施政報告鼓勵生育　陸頌雄重提設標準工時：市民無時間「造人」

《施政報告》提出多項鼓勵生育政策。立法會人力事務委員會今日（21日）舉行會議聽取當局講解詳情，工聯會選委界立法會議員、委員會主席陸頌雄重提標準工時，稱有助鼓勵生育，形容「冇時間就冇時間造人、冇時間湊」，認為非常有關聯性。



勞工及福利局局長孫玉菡回應指，政府無意因應鼓勵生育而重啟標準工時討論，認為生育需考量很多，非一個項目可以解決。



陸頌雄。（資料圖片/林靄怡攝）

陸頌雄指出，上屆政府對標準工時「拎起又放低」，認為鼓勵生育角度要諮詢、研究標準工時，稱「冇時間就冇時間造人、冇時間湊，就會覺得不如唔好生」。他又稱有2人家庭排隊輪候公屋，惟單位面積僅200尺，令人對生育卻步，建議讓申請人先輪候較大單位，但承諾生育，如5年後、10年後未能生育，再搬至較小空間的公屋單位。

孫玉菡回應稱，政府無意因應鼓勵生育而重啟標準工時討論，認為最重要是令社會重視幫助組建家庭。房屋局局長何永賢則指，輪候公屋家庭的成員若懷孕16周以上，登記時會知道，若順利生產，當局也會因應編配相應大小的房屋單位。

周小松倡增男仕待產假至7天

勞工界立法會議員、勞聯的周小松認為，打工仔工作壓力大，考慮生育的婦女會放棄工作數年照顧小朋友，部分會因而打「退堂鼓」；同時促政府考慮修訂男仕的侍產假由目前5天增至7天，並在公務員系統試行。不過，政務司副司長卓永興指，2019年已經增加侍產假，指增加假期要考慮其他因素。

顏汶羽建議彈性上班及推育嬰假

民建聯立法會議員顏汶羽稱，家庭友善僱傭措施只有頒發感謝狀，而非有具體措施推動，認為可提供彈性上班、育嬰假等鼓勵生育。卓永興指，其實企業推出托兒服務可以視為公司支出，可在報稅時申報，從而減少繳稅金額。