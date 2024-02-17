Chubby Hearts｜中環巨心收起　市民稱改展兩心更有趣：心心相印

Chubby Hearts｜早前在中環皇后像廣場展示的巨型紅心裝置，今（17日）午因風大而需要暫時收起，同場隨後改掛兩個小型心裝置。有市民就指，雖然看不見巨心，但驚喜地見到兩個細心更覺有趣，「心心相印」。



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港府首項推動大型盛事、由香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」由情人節（14日）展出至元宵節（24日），期間巨型紅心在香港多處上空飄浮。不過，位於中環皇后像廣場花園巨型紅心展出第四日，主辦方今日公布，由於現場的風速超出紅心可承受的上限，需暫時收起巨心，直至風速降低才重新展出。

記者下午到場時風勢頗大，兩個新展出的小型心心，剛掛起便吹得四處晃動，不少「打卡」女士因風大而需經常整理頭髮，

泰國旅客Mint稱，她從網站得知香港有大型心型裝置在展覽，因此順道來「朝聖」。她指，雖然巨型紅心裝置被換成兩個小型心裝置，但未感到失望，如果巨心再懸掛，會考慮再來。

港人Steve指，自己是乘車經過看到心型裝置展示而順路前來「打卡」，他稱雖然看不見巨心，不過見到兩個「小心」更覺有趣，有心心相印之意，而且他認為兩個細心有三點凹位，似笑臉，較想像中有趣。

港人：再掛巨心定必再捧場

另一港人王小姐本來特意前來與巨心「打卡」，惟到場後只見兩個細心，有少許失望，「有好過無」。她又指，香港比較少有大型藝術展覽，今次展覽呼應情人節及新年，如巨心重掛定會再來捧場。