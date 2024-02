Chubby Hearts情人節｜設計師快閃花墟：香港既傳統亦摩登很迷人

巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts從英國越洋而來,不止中環有巨型紅心,香港多處也有快閃紅心出現,供大眾打卡。設計師Anya Hindmarch今日(14日)下午去到其中一個快閃地旺角花墟,她說選擇此處其中一個原因是知道情人節很多人會來買花。她又透露,自己早在90年代到訪香港,對香港的文化、景色、美食甚為著迷,特別是香港既有傳統文化、也有現代摩登的元素,令她最為著迷。



香港展出與英國沒大分別

巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts今早(2月14日)在中環皇后像廣場花園升起,市民、遊客紛紛來到,想一暏直徑達12米的紅心裝置在空中飄浮的模樣。

設計師Anya Hindmarch大有來頭,年僅19歲已為戴卓爾夫人製作手袋,同年創立同名品牌「Anya Hindmarch」,如今分店遍布全球,包括香港。

Chubby Hearts首度來亞洲,選擇在香港展出,Anya表示,非常喜愛香港,特別是香港既有傳統文化、也有現代摩登的元素,令她非常著迷。她也大讚香港有山有水,是一個有趣、值得到訪的地方。另一令她著迷的,還有港式美食,雞蛋仔、打邊爐,Anya直言港式食物都非常美味,基本上全是她喜愛的食物。

再次訪港感覺:我回來了

Anya指,Chubby Hearts來港展出,與在英國展出的沒大分別,都是希望透過巨型紅心將愛帶進社區,令人會心微微,只是香港景觀較開揚,所以放置在中環的Chubby Hearts呎吋較倫敦的大。

作為香港常客,她覺得香港在疫情前後並無大分別,「我覺得一樣,(飛機)降落時,我只想到我回來了。(it’s the same. When it landed, I think I am back.)」她也為再次來訪香港而感到興奮。

曾考慮在港40地點展出 最後選定16個

她都提到,在揀選放置地方時,曾考慮過逾40個地方,她及團隊也希望將Chubby Hearts盡量帶到香港各處的大小角落安全展出,在考慮環境、風向等因素,有部份地點因太小、風太大而被剔出,最後定出現時快閃紅心會展出的16處地點。

巨型紅心於情人節揭幕,Anya坦言今日是分享愛的節日,是開幕的好時節,而首日紅心快閃地點包括旺角花墟,她都透露,其中一個選擇此處的原因是知道情人節有很多人會來買花。

有後備Chubby Hearts作預案

提到過去有巨型黃鴨訪港,曾發生漏氣事件,問到Chubby Hearts是否有相關預案,Anya回應指團隊已做好預案,也備有後備Chubby Hearts。

Chubby Hearts首次出現於2018年的倫敦時裝周,其後曾在英國29個地標展出。首次來亞洲展出的Chubby Hearts將由情人節展覽到元宵節,一直在中環飄浮,陪伴大眾渡佳節。另有直徑約3米的紅心每日在香港各處快閃,讓愛無處不在。