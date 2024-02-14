Chubby Hearts情人節｜紅心花墟打頭陣升起　緣來打卡獲贈朱古力

情人節不少人都會到花墟買花，而香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」也在同日啟動，首選旺角花墟「打頭陣」。現場所見，只有為數不多的市民前來拍攝。有不少市民均表示對活動不知情，只是恰巧過來看到所以拍照「打卡」。



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中環啟動禮之前，Chubby Hearts選在花墟「打頭陣」，由上午十時擺放到下午四時，供人「打卡」。在早上約9時50分，氣球在工作人員充氣下緩緩升起，其掛在貼滿Chubby Hearts貼紙的車輛上。另外，前來拍照的市民可獲得一朵免費的玫瑰花及朱古力。

現場所見，知情市民拍攝市民未算太多，不少人只是恰巧過來看到即興拍照「打卡」。彭先生表示住在附近，由於女兒未到時間補習所以前來逛逛，恰巧見到有氣球所以來「打卡」。他表示，花墟本來已經很旺，認為如果想再帶動人流，可能要放在花去較後的位置。

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他又認為只有一個心心略為遜色，如果可以在旺角大球場放數個心心汽球或有更多裝置供人「打卡」會比較好，「𠵱家就咁擺喺架車上面未必咁多人知。」他又指對Chubby Hearts稍後會到不同地點展示不知情，相信不會去到其他地方「打卡」，而其女兒則認為其汽球「有條繩綁住唔靚」。

黎生一家三口同樣是經過花墟，見到有相關裝置故前來「打卡」。三人雖都以牛仔褸打扮，但黎生笑言「並冇夾埋」，今日來花墟是給太太買花。被問到會否有什麼心水，他則指太太是花藝大師，會由她選擇買什麼花。

黎生一家三口同樣是經過花墟，見到有相關裝置故前來「打卡」。（黃浩謙攝）

他同樣指不知道花墟有巨型紅心，「都係揸車經過時見到」，認為裝置都「幾特別」，見到都十分驚喜。他表示初時以為只會放在中環，雖必會跟隨Chubby Hearts都各地方「打卡」，但相信Chubby Hearts會吸引到人流，「會吸引到嘅，但重點係知唔知。」