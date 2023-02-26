許正宇：無收入無盈利科企下月准來港上市　助港與大灣區金融聯通

財經事務及庫務局長許正宇表示，港交所下個月將修改主板上市規則，容許無收入、無盈利的科技公司來香港上市，相信有助本港與大灣區在金融聯通。他又認為，私募基金進入大灣區需要法律、會計等服務的支持，會無形中使用本港專業服務；同時有助推動上市制度、資產管理制度的發展。



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外匯基金近年增設專門配置予本地另類基金經理的組合，投放於一些較小規模的基金公司。最新一份《財政預算案》提出，下一步涵蓋小型的本地私募基金和在港拓展業務的私募基金。許正宇接受商台節目《政好星期天》訪問時透露，至今共有600個私募基金於本港公司註冊處登記，當局正與前海商討，讓相關基金進駐內地的審批安排及手續更為便捷及順利，亦已提供稅務寬免及為香港開放式基金型公司（OFC）提供相關資助。

許正宇（資料圖片／夏家朗攝）

他指，金融與其他專業服務相連，私募基金進入大灣區需要法律、會計等服務的支持，無形中帶動本港專業服務發展，亦為本港更多投資內地企業的機會。另外，他認為，私募基金的發展同時有助推動上市制度、資產管理制度的發展。他又提及，港交所下月將修改主板上市規則，容許無收入、無盈利的科技公司來香港上市，相信有助本港建立金融產業鏈，香港會不斷強化每一個環節，與內地聯通，做大市場。

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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至於業界人才問題，許正宇認為，人才是全球問題，香港人才清單過去幾次更新，加入了不少環境、社會和管治（ESG）、金融科技及資產管理合規等人才，又指金融與其他社會範疇聯動性強，政府會多方面的努力。