許正宇丘應樺齊訪老撾　推銷香港「國際金融中心」服務

財經事務及庫務局局長許正宇和商務及經濟發展局局長丘應樺今日（11日）在老撾訪問期間，在首都萬象（Vieng Chan，又作永珍）分別與老撾外交部部長沙倫賽、老撾工業及商務部部長瑪萊通，以及老撾財政部部長山迪帕會面，討論共同關注的議題，包括香港最近放寬老撾人才來港就業、受訓和就學的措施、兩地在金融和商業服務的合作空間，以及香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。



財經事務及庫務局局長許正宇（右）和商務及經濟發展局局長丘應樺（左）今日在老撾萬象與老撾外交部部長沙倫賽（中）舉行雙邊會議，討論共同關注的議題。（政府新聞處圖片)

老撾明年擔任東盟輪值主席國，許正宇表示，與東盟來年的主題「東盟：增強互聯互通和韌性」相一致，香港非常重視與世界各地的互聯互通，以及應對不同挑戰的韌性，深信與老撾的經濟和金融合作有着龐大機遇。他指儘管全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢緊張和高利率帶來複雜性，香港的金融體系一直保持韌性，「作為國際金融中心，我們的各個互聯互通項目聯通內地和國際市場資本，繼續是亞洲最大的對沖基金樞紐和跨境財富管理中心，也是全球最大的離岸人民幣業務中心。」

許正宇重申，香港向來以其世界級的金融基建聞名，將繼續用好國家「十四五」規劃下國際金融中心的定位，擔當超級聯繫人和超級增值人，隨時準備為老撾和東盟提供各種解決方案，以吸引國際資本支持其項目和發展。

丘應樺表示：「香港是國際貿易中心和亞洲主要投資及物流樞紐，擁有簡單低稅制、完善的金融監管制度及成熟的法律體制，營商環境友善。加上國家『十四五』規劃、粵港澳大灣區（大灣區）發展及共建『一帶一路』倡議等國家發展策略帶來的裨益，令我們成為連繫國家和亞洲與世界互通的橋樑。憑藉我們在『一國兩制』下的獨特優勢，香港是老撾商界進軍大灣區市場及參與共建『一帶一路』的理想門戶。」

他續說：「我們致力進一步加強與東盟之間的緊密聯繫。香港與東盟成員國的雙邊貿易持續錄得強勁增長，足證雙方多年來建立的基礎穩固。在二○二二年上半年，香港與東盟成員國的貨物貿易按年上升12.1%，達840億美元。我呼籲東盟成員國，包括明年將接任東盟輪值主席國的老撾，繼續支持香港盡早加入RCEP，以進一步彰顯RCEP的開放、包容和多邊性。」

丘應樺也指「香港是國際貿易中心和亞洲主要投資及物流樞紐」，擁有簡單低稅制、完善的金融監管制度及成熟的法律體制，營商環境友善。加上國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展及共建「一帶一路」倡議等國家發展策略帶來的裨益，「令我們成為連繫國家和亞洲與世界互通的橋樑。憑藉我們在『一國兩制』下的獨特優勢，香港是老撾商界進軍大灣區市場及參與共建『一帶一路』的理想門戶。」

丘續說，港府致力進一步加強與東盟之間的緊密聯繫，香港與東盟成員國的雙邊貿易持續錄得強勁增長，在2022年上半年貨物貿易按年上升12.1%，達840億美元，呼籲老撾繼續支持香港盡早加入RCEP，以進一步彰顯RCEP的開放、包容和多邊性。

許正宇和丘應樺今亦分別與老撾國家工商會和老撾中華總商會的代表會面，了解老撾的營商環境，並探討商業合作機遇。老撾國家工商會擁有逾4,000名會員，是老撾最具代表性的商會；老撾中華總商會則是該國首個華僑商會。