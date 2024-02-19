房屋署查車牌揪公屋富戶　羅少雄料有成效：運輸署一查就知車價

房屋局局長何永賢接受報章訪問表示，房屋署會留意公屋租戶名車，將車牌交運輸署查核車價，納入租戶資產以打擊「富戶」。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄今日（19日）指出，運輸署掌握車主資料及車價，亦可參考保險等計算折舊，有否申報及是否準確申報一目了然，相信會有成效，形容「呢招好辣」。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄。（資料圖片）

房署職員揭發名車公屋戶 操作不難

羅少雄表示，車輛屬於個人資產，公屋戶在資產審查時必須申報，否則等同隱瞞資產。他認為，房署職員要揭發富戶並不困難，當職員發現有名車長期停泊，如有懷疑，便可交由運輸署查核。

運輸署掌握車主地址及車價

他指出，運輸署掌握車主的報住地址、車輛購入價值、持有年份等資料，亦可參考保險、按揭貸款或公證行的估值，計算車輛折舊，因此房屋署可以審查公屋戶是否有申報車輛，及是否有準確申報車價。

羅少雄又指，即使公屋戶將名下車輛轉名，但由於公屋車位主要出租予公屋戶，有機會失去租用公屋車位資格，「羅淑佩（現任房屋署署長）以前做運輸署，佢知道晒運作啦」，他讚揚「呢招辣」、有用，相信對打擊隱形富戶有成效。