公屋｜何永賢預告加強資產審查　查核車輛價值　加大抽查物業申報

港府近年來多次出招打擊濫用公屋，而房委會新一輪物業及居住情況申報將於4月1日開始。房屋局局長何永賢在接受《大公報》訪問時就預告，會繼續加大住戶物業申報抽查，並加強住戶資產審查，包括查核車輛價值、查核住戶在內地及海外的物業等。



她解釋，屋邨職員會留意有關車輛的情況，並會根據車牌向運輸署了解相關車輛的資料，包括車價，若屬於房委會租戶，車輛價值會納入資產計算。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／郭梓謙攝）

房委會新一輪物業及居住情況申報將於4月1日開始。房屋局局長何永賢預告，會繼續加大住戶物業申報抽查，並加強住戶資產審查，包括查核車輛價值、查核住戶在內地及海外的物業等。

在查核車輛價值方面，她透露，屋邨職員會留意公共屋邨停車場的停車情況，並會根據車牌向運輸署了解相關車輛的資料，包括車價，若核實為屬於房委會租戶，而非已購買單位的住戶，車輛價值會納入資產計算。

房委會停車場停泊的車輛價值，將會成為查核的目標。（資料圖片）

她表示，住戶的境外物業亦會同樣處理，如發現發現住戶有境外物業，會跟相關單位，如廣東省國土資源部查核相關資料，而去年就曾有公屋租戶在內地持有資產，納入計算後超出資產限額被收回單位。

何永賢強調，會持續透過不同線索、不同渠道加強打擊濫用公屋打擊，而濫用公屋小組亦聘請了退休紀律部隊人員加入，協助制定打擊濫用公屋的方法，加強網絡監察，留意是否有人在網上放租公屋或做旅舍用途等。

至於公屋輪候時間方面， 何永賢預料，公屋平均輪候時間預料在去年第四季及今年第一季有輕微上升，然後平穩，隨着簡約公屋明年第一季起有單位供應，有信心在2026/27年輪候時間會回落至4.5年的目標。