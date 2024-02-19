研「查車」揪公屋隱形富戶　招國偉同意加強審查　料不多人有名車

房委會新一輪物業及居住情況申報將於4月1日開始，房屋局局長何永賢預告，會加強住戶資產審查，包括留意出入屋邨車輛的情況，根據車牌向運輸署了解資料，如屬於房委會租戶，車輛價值會納入資產計算。



公屋聯會總幹事招國偉同意，房署主動出擊查核公屋住戶車輛，能釋出勿濫用公屋的訊息，以達至資源妥善分布。他續指，難以估計可以揪出多少公屋隱形富戶，「但你話會唔會有好多人有名車，相信就唔會。」



房委會新一輪物業及居住情況申報將於4月1日開始，料有機會會加強住戶資產審查。（資料圖片）

公屋停車場不時有一些名車停泊，惹來不少人質疑是否有公屋富戶繼續租住單位。房屋局局長何永賢今接受訪問時就預告，房屋署職員會留意停車場的公屋住戶車輛情況，根據車牌向運輸署了解車輛的車價等資料。

公屋聯會總幹事招國偉表示，過往如公屋住戶擁有車輛都需要申報，包括私家車折舊後的車輛價值及職業司機的車牌如的士牌等。他同意，房署主動出擊查核公屋住戶車輛，以帶出不應濫用公屋的訊息，達至資源妥善分布。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／羅君豪攝）

若公屋租金加價 基層有一定影響 建議設代繳租金措施

不詔，他認為，難以估計可以揪出多少公屋隱形富戶，因為部分車輛或只是住戶親友來探望而停泊，或是租置屋邨已購買單位的住戶，「你話會唔會有好多人有名車，相信就唔會。」他亦同意，今屆政府加強力道打擊公屋濫用，如繼續加大住戶物業申報抽查等，相信可令公屋住戶勿有僥幸心態。

另外，房委會今年中會檢討公屋租金，房屋局常任秘書長兼房屋署長羅淑佩早前稱，公屋租金即使上調，按法例規定不會超過10%。他表示，即使加租10%，即為200元左右，數額都不是太高，但對於基層市民都會有影響。他續指，有部分市民未必有申請綜援或者不懂得申請租金援助，建議政府可以考慮設一些代繳租金措施，以減少對基層的影響。