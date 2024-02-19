房署查車打擊公屋富戶　華富邨貨車司機：不知如何估價憂沒收公屋

房屋局局長何永賢接受報章訪問表示，房屋署日後會留意公屋租戶名車，並經運輸署查核車價後，納入租戶資產計算。



有「平民豪宅」之稱的華富邨，及鄰近的利東邨，過往曾被指有名貴房車出沒。有居於華富邨的輕型貨車司機表示，區內停車場只剩下「搵食車」，已鮮見有名貴車，由於不清楚當局如何計算車價納入資產價值，故憂慮會被沒收公屋。



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居住華富邨的貨車司機張先生表示，在南區居住超過10年，當年搬入利東邨時，的確有見過停泊「林寶堅尼」，但僅限於外面的停車位。

有公屋戶稱靠「搵食車」養家

將「搵食車」停泊在月租停車場的張先生透露，貨車價值30多萬，需供款5年；現時百物騰貴下，車位、牌費、油費和隧道費加總，每月光是「養車」都已花費萬多元，對於政府加強審查感憂慮，因不知道當局查車及資產計算的實際運作，也擔心因此被收回排了9年才能成功「上樓」的單位；至於需要靠車搵食的他，也直言若因此不能送貨就要「食穀種」。

居住在華富邨的街坊李先生則指，近年只有在巴士站附近的泊車位見到名車，但僅限大時大節，如中秋、新年等日子，平日幾乎絕迹。

華富邨、利東邨不乏歐洲車 鮮見豪華名車

記者走訪過兩條邨共6座停車場，包括露天車位，兩條邨現時以「搵食車」為主，亦有歐洲車品牌，包括「寶馬」、「Tesla」、「MINI」型號，當中泊有「BMW 218i」（一手價約為$38萬）、「Tesla Model 3」（一手價為約為$36萬）、「MINI Cooper S」的5門版本（一手價約為$36萬）等等。