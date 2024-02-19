議員關注內地人士遇歧視　平機會指禁止族內歧視立法工作仍在進行

平機會今午（19日）在立法會政制事務委員會會議作工作簡報，席上有議員關注內地人士在港遇歧視的問題，有議員則質疑是否無投訴人，平機會便無法就一些情況作跟進。



平機會主席朱敏健在會上指，就立法禁止「族內歧視」一事，內地政制事務局、律政司仍在就字眼、細節、定義等交換意見，整體工作仍在進行。他又指，即使無投訴人，如涉公眾利益，平機會也可主動調查。



他舉例時提到，在社會運動及疫情期間，有食肆展出「不當告示」，雖無投訴人，平機會也有處理，向食肆作出勸喻；又試過有人將一段侮辱內地人的影片發送給平機會，該會也成功找出影片製作者，並作出勸喻，該些人士其後也拍攝另一影片道歉。



平機會主席朱敏健今午在立法會政制事務委員會會議作工作簡報。（立法會直播截圖）

平機會主席：密切留意投訴會否因人才計劃增加

平機會今午在立法會政制事務委員會會議作工作簡報，繼上年同樣的場合，有議員問到港人與在港內地人士間歧視問題的情況。選委界立法會議員簡慧敏也問到，平機會有否再研究對內地人士來港可能遇到歧視的保障，如不通過法例，有何方法保障在港的內地人士。

平機會主席朱敏健表示，就內地居民歧視問題，平機會一直建議政府立法，據他了解，內地政制事務局、律政司仍在就字眼、細節、定義等交換意見，由於未有最後定案，所以未提交立法會考慮，整體工作仍在進行。

朱敏健表明雖然或有輿論覺得相關立法在今日環境下並不迫切，「但無論如何，我哋都會依循三管齊下角度，去睇睇立法建議，未來引進人才計劃，可能好多內地勞工進入香港市場，平機會都會密切留意會唔會接到多啲投訴。」

簡慧敏及後回應：「立法屬最後手段。」期望同族間的共融，可以用其他渠道做到。

民建聯副主席、立法會議員陳勇及後則提到，去年的工作簡報提到涉內地人歧視的投訴，多由旁觀者提出，然而，本地人也有機會不敢投訴。他關注如事主不作投訴，平機會是否無法跟進。立法會政制事務委員會主席黎棟國及後再度質問，不解為何須有投訴人或其委託人，平機會才跟進，「好可能現在嘅科技，你睇到件事發生，你係睇到係唔妥。」

朱敏健回應則指，事件本人向平機會作投訴是最理想的情況，如無投訴人，相關的投訴個案其後如涉及民事訴訟，平機會無投訴人可代表，會出現技術問題。但即使無投訴人，不涉法律行動的「前期工作」，平機會也可以做，一些涉公眾利益的個案，更會作主動調查。

他舉例時提到，在「黑暴」及疫情期間，有食肆有「不當告示」，即使無投訴人，平機會也有處理，接觸食肆並作出勸喻後，食肆除下告示。另一例則是有人將一段配有侮辱內地人士旁白的影片發送給平機會，平機會其後找到製作影片的人作勸喻，該些人士其後也拍攝另一影片道歉。

選委界議員鄧飛在會上也提到關注學界、特別是大專院校內預防性騷擾的教育工作。（立法會直播截圖）

鄧飛質疑平機會單靠性騷擾網上培訓不足夠

選委界議員鄧飛在會上也提到關注學界、特別是大專院校內預防性騷擾的教育工作，特別是迎新營中有一些引人側目的行為出現，行為或不涉性騷擾，但亦意識不良，也擔心一些大專新鮮人是無奈接受該些行為，質疑平機會單靠性騷擾網上培訓並不足夠。

朱敏健回應指，並不會只推課程，其後就撒手不理。由他上任第二年，已與教資會商討，希望教資會資助八大院校成立辦事處處理校園內性騷擾，配合性騷擾網上培訓課程一同推動。

朱敏健續指，教資會反應積極，八大院校大多已有相關辦事處，甚至有專門主任負責這方面的事情，平機會現時正在協助未受資助的大學推動同類措施。他也表示，如有一些適當個案，在解決後，平機會也會用作教材，並做更廣泛宣傳。

平機會去年接獲1050宗投訴

據會議文件，平機會在2023年處理10,198宗查詢，較2022年的8,705宗上升17%。2023年逾萬宗的查詢中，有6,411宗關乎反歧視條例條文及平機會所舉辦的活動的一般查詢，3,787宗關乎特定情況或事件，並且可能會被確立為投訴。

至於投訴調查個案，平機會在2023年接獲1,050宗，當中七成涉及僱傭範疇；並進行28宗主動調查，內容涉及招聘、無障礙設施、貨品、服務和設施的提供等。平機會在年內也就148宗個案進行調停，當中121宗成功調停，成功調停率為82%。