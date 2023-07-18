挑戰髮禁｜平機會終止調查稱未證涉性別歧視　林澤駿：正申請法援

東華三院黃笏南中學中六學生林澤駿去年就學校「髮禁」校規，向平機會投訴並獲接納。事隔將近一年，林澤駿今日（18日）表示，平機會今年4月以現有資料未能顯示學校涉性別歧視，已終止調查，並拒絕為其案件提供司法援助，「我浪費了寶貴備戰DSE的時間。一年的時間裏，學校也沒有任何改變，亦見證不了學生權益的進步。」



▼ 2022年9月8日 林澤駿與東華三院黃笏南中學舉行首次調停會議▼



+ 3

平機會指與「長毛」梁國雄情況不同

中六學生林澤駿去年7月19日在網上發布影片，提到自己因留長頭髮被校方指違反校規，遭剝奪參與學校活動或面臨停學。他其後向平機會投訴「髮禁」（即禁止男學生留長髮）涉性別歧視，並獲平機會接納。

事隔將近一年，林澤駿表示，今年3月6日已收到平機會電郵，稱正考慮終止調查有關投訴。平機會在信件中指，在梁國雄案中，梁一直以「長毛」自居，與林澤駿一直以短髮上學「有著根本的不同」。

平機會也提到，林就讀的學校在向男女學生施行的校服及髮型守則時，整體皆符合其所訂的總則，沒資料顯示執行及懲處上男女有所不一，校方也有因應學生需要作支援，認為所得資料未能顯示事件涉性別歧視。

林澤駿對平機會指「無實際損失」感失望

林澤駿隨即回覆，要求平機會再次審核投訴，文中也提到對平機會認為他「無實際損失」的看法感到失望。及後，平機會在4月12日另一封信件中，正式根據《性別歧視條例》第84(4)(e)條所指的缺乏實質而終止對有關投訴的調查。林澤駿也提到，平機會拒絕為其案件提供司法援助。

+ 2

翻閱答辯文件，校方稱男女學生的儀容及髮型服飾規定，是跟隨社會文化及一般認同的社會價值規範所訂定，無刻意差別對待不同性別。校方也提到，沒特別原因下，學生須遵守校規，但在林澤駿指出自己的個別需要後，校方便提供臨床心理學家、社工的專業支援，如專業判斷他需要額外支援或豁免，校方樂意酌情處理。

就林澤駿稱因留長髮被指違反校規，被剝奪參與學校活動或面臨停學。校方指稱「老師提醒學生不守校規、違規帶來的後果，不是要脅，是教育過程。」又指一直以最大的關懷與忍耐去處理林澤駿的個案，除警告信外，從未作出任何實質性懲罰，如記缺點、留堂、禁止參與課外活動等。

林澤駿則指，校方上述說法是謊言，並指學校訓導主任曾向他表達再不剪髮，便會記缺點、更會停學。

林澤駿也表示，「在校方回應裡，我只看到不少邏輯繆誤以及一些毫無關係的推論。」例如學校從沒提供禁止男生留長髮的具體原因，也沒解釋長髮如何違反「樸實端莊、簡單務實」的價值觀，他批評校方只是認定其制定髮型服飾的界線，是絕大部分中國人社會家長所認同的，但相關看法並無實質數據支持，而選擇繼續禁髮是損害學生及兒童權益。

東華三院黃笏南中學發聲明指，過去一年多一直配合平機會調停及調查，並恪守三方溝通的基本原則，亦一直有聽取同學的想法，提供支援及輔導。（東華三院黃笏南中學校網）

校方：一直有聽取同學想法

東華三院黃笏南中學今午也發聲明指，留意到校內學生向報章證實，就其有關性別歧視的投訴，平機會已終止調查。該校指，過去一年多一直配合平機會調停及調查，並恪守三方溝通的基本原則，亦一直有聽取同學的想法，提供支援及輔導。該校又稱，由於個案可能涉及司法程序， 本校不宜評論相關細節，期望各方諒解。